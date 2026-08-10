El Gobierno Provincial y el Entretur realizaron acciones de promoción turística en Buenos Aires

En el marco de las políticas de promoción impulsadas por el Gobierno de la Provincia; la Casa del Chubut y el Ente Trelew Turístico (Entretur) expusieron días atrás en Buenos Aires los atractivos que ofrecen durante todas las estaciones del año la ciudad valletana y las localidades aledañas. El evento convocó a representantes de agencias de viajes, clubes, centros de jubilados y otras instituciones sociales del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

La actividad fue coordinada por el intendente de Trelew, Gerardo Merino; el director general de la representación provincial en Buenos Aires, Federico Puratich, y distintos referentes del Entretur. También participaron la coordinadora del Bureau de Eventos de Trelew, Florencia Gigena; la coordinadora de Turismo de la Municipalidad de Trelew, Florencia Aressi; las concejales trelewenses Claudia Monají y María Belén Baskovc; el director regional de Turismo de Chubut Delegación CABA, Sebastián Sarsfield; y la propietaria de la agencia Calew Travel, Carina Sáenz, quien además es guía de turismo y se desempeña como directora por el sector privado del Ente Trelew Turístico.

Amplias propuestas en el VIRCh

En el marco de la exposición, Carina Sáenz dijo que “el objetivo fue poder presentar el destino Trelew para ampliar el posicionamiento de la ciudad y sus atractivos dentro del sector de operadores, de aquellos que organizan viajes grupales como deportivos, jubilados, distintos sectores que empiezan a tomar a Trelew como ese punto estratégico que conecta también hacia otros lugares de nuestra provincia”.

Sáenz agregó que “Trelew es una puerta, un hub que nos permite llegar a Puerto Madryn, a Rawson, a Gaiman y a otras localidades cercanas. Tenemos, además, una oferta muy interesante desde lo gastronómico, lo hotelero y desde las propuestas paleontológicas”.

La directora del Entretur señaló que “hoy gracias a la Casa del Chubut podemos estar en pleno microcentro de Buenos Aires dando a conocer este destino que le permite tener al consumidor, al turista, una mirada diferente. Hoy estamos posicionándonos también como la puerta hacia esta nueva temporada que se nos anticipa que es de tulipanes, porque también vamos a empezar a tener tulipanes en la zona” del Valle Inferior del Río Chubut.

Conectividad

Sáenz añadió que “tenemos un aeropuerto internacional que tiene una conectividad permanente con Buenos Aires, con cinco vuelos diarios actualmente, pero ya en plena alta temporada como es septiembre empezamos a incorporar más vuelos”, y remarcó la “conectividad con el resto de la Patagonia, lo cual también nos convierte en una puerta interesante para aquellos que quieren recorrer los distintos atractivos y destinos típicos de la región, con Trelew como nodo de apertura”.

Para finalizar, la referente turística agradeció al Gobierno Provincial e indicó que “contamos con mucho apoyo por parte de la Agencia Chubut Turismo, un trabajo permanente y coordinado con el ministro, Diego Lapenna, la subsecretaria, Magalí Volpi, y todo el equipo de la agencia. Siempre están ahí apoyándonos y acompañándonos con todas las propuestas que estamos promoviendo desde Trelew, teniendo en cuenta que el turismo es un sector muy importante que genera mucha actividad económica y puestos de trabajo en distintos lugares de nuestra provincia”.