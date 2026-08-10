Controles de tránsito en El Bolsón dejaron cuatro alcoholemias positivas

La Municipalidad de El Bolsón realizó durante el fin de semana nuevos controles de tránsito en El Bolsón, con cuatro resultados positivos en las pruebas de alcoholemia y dos vehículos retenidos. Los operativos estuvieron a cargo de la Dirección de Tránsito, en conjunto con la Comisaría 12.ª de la Policía de Río Negro.

Los controles se llevaron adelante en distintos sectores de la ciudad, entre ellos la Plaza Eva Perón, la esquina de Rivadavia y Pellegrini y las inmediaciones de la feria La Saladita.

En total, fueron controlados 142 vehículos. Además de las pruebas de alcoholemia, se verificó la documentación obligatoria y el cumplimiento de distintas normas de circulación.

Cuatro alcoholemias positivas y seis infracciones

Durante las jornadas se detectaron cuatro conductores con resultado positivo en los controles de alcoholemia, situación que derivó en la retención de dos vehículos.

Por otra parte, se labraron seis actas de infracción. Las principales faltas estuvieron relacionadas con la falta de licencia de conducir y el estacionamiento en lugares prohibidos.

En los casos de personas que circulaban sin licencia, los inspectores priorizaron que el traslado pudiera continuar de manera segura mediante la presencia de un conductor alternativo habilitado. También se brindó información sobre los trámites necesarios para obtener el registro.

Qué aspectos se controlaron

Los operativos tuvieron un enfoque preventivo y educativo, según informó el Municipio. Durante los controles se hizo hincapié en el uso del casco, las luces reglamentarias y el cinturón de seguridad.

También se recordó que se encuentra activo el sistema de fotomultas, destinado a detectar infracciones como excesos de velocidad, cruces de semáforos en rojo, uso del celular mientras se conduce y circulación de menores en los asientos delanteros.

Desde la Municipalidad señalaron que los controles buscan ordenar la circulación y promover el cumplimiento de las normas de tránsito, con especial atención a aquellas conductas que pueden poner en riesgo a quienes circulan por las calles de El Bolsón.

O.P.