Cuándo es el próximo feriado y quiénes podrán disfrutar un fin de semana largo

Con el regreso a la rutina tras las vacaciones de invierno, muchas personas ya comenzaron a consultar cuándo será el próximo feriado nacional y la fecha del próximo fin de semana largo.

El calendario oficial establece que el lunes 17 de agosto será feriado nacional en conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Al ubicarse al inicio de la semana, permitirá un descanso extendido desde el sábado 15 hasta el lunes 17 inclusive.

La jornada alcanzará a trabajadores del sector público y privado, además de estudiantes de todos los niveles educativos. Como ocurre con cada feriado nacional, quienes no deban asistir a sus puestos de trabajo tendrán derecho al descanso correspondiente, mientras que aquellos que deban prestar servicios deberán recibir la remuneración establecida para estas fechas.

Durante ese día, organismos públicos y bancos no tendrán atención habitual, mientras que comercios, empresas y servicios esenciales definirán su funcionamiento según cada actividad.

Una fecha para recordar a San Martín

Cada 17 de agosto se homenajea al general José de San Martín, una de las figuras centrales de la historia argentina y protagonista de las campañas de independencia de Argentina, Chile y Perú.

La fecha recuerda su fallecimiento ocurrido en 1850 en Boulogne-sur-Mer, Francia, y mantiene vigente su legado como uno de los principales referentes de la independencia sudamericana.

El fin de semana largo también suele impulsar el movimiento turístico en distintos puntos del país, con familias que aprovechan los tres días para realizar escapadas, visitar destinos cercanos o compartir actividades recreativas.

Los feriados que quedan en 2026

Luego del feriado de agosto, el calendario nacional contempla las siguientes fechas:

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado del viernes 20 de noviembre).

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Además, habrá otros fines de semana largos durante el año, entre ellos el correspondiente al Día de la Soberanía Nacional en noviembre y el período de diciembre que combinará feriados y días de descanso.

A.M.D