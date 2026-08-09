Falleció Luis Ripa, histórico abogado de Esquel

Luis Ripa, uno de los abogados con mayor trayectoria de Esquel, falleció este fin de semana a los 84 años. Hijo de Julián Ripa, uno de los primeros abogados de la ciudad, siguió los pasos de su padre y se recibió de abogado en 1964.

Tras finalizar sus estudios entre Buenos Aires y La Plata, regresó a Esquel y se incorporó al estudio jurídico familiar, donde desarrolló gran parte de su carrera profesional. A lo largo de los años, también se desempeñó como abogado del Banco del Chubut durante 35 años y fue docente de Instrucción Cívica en la Escuela Politécnica.

Su vínculo con la comunidad trascendió el ámbito profesional. Ripa presidió durante casi 20 años el Club San Martín, desde donde participó de distintos proyectos para el crecimiento de la institución y de actividades destinadas a reunir fondos para la construcción de su estadio.

Durante ese período, junto a otros integrantes de la comisión directiva, impulsó eventos deportivos y culturales que convocaron a vecinos y figuras reconocidas del ámbito nacional, con el objetivo de reunir recursos para concretar distintas obras del club.

Otro de los hitos de su recorrido profesional fue su inscripción como primer matriculado del Colegio Público de Abogados de Esquel, donde quedó registrado como número 1 del folio 1 del tomo 1.

Más allá de los cargos y responsabilidades que asumió a lo largo de los años, quienes compartieron distintas etapas de su vida lo recuerdan también por sus rutinas, sus encuentros con colegas y amigos y una marcada disciplina que llevó tanto a su trabajo como a su vida cotidiana.

Su nombre quedó ligado durante décadas a la vida profesional, institucional y social de la ciudad.

Con su fallecimiento, Esquel despide a una figura de una generación que acompañó buena parte de la historia de sus instituciones y que dejó, a lo largo de los años, una huella que trascendió el ejercicio de la abogacía.