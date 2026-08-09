Nieve, pistas habilitadas y 44 instructores certificados: así recibe La Hoya a los visitantes este domingo

La Hoya recibe este domingo con una postal plenamente invernal. La montaña amaneció cubierta de nieve y las precipitaciones continúan en distintos sectores del centro de esquí de Esquel.

Según el parte difundido este domingo, se registran 24 centímetros de nieve en la base, 40 centímetros en el sector intermedio y 60 centímetros en la parte superior, mientras continúan las precipitaciones.

En cuanto a los medios de elevación, se encuentran habilitados Telesilla Las Lengas, Telesilla del Cañadón, Telesilla del Filo, Telesquí Talenke, Telesquí del Sol y Magic Carpet, con una propuesta para todos los niveles, desde quienes están dando sus primeros pasos hasta quienes ya cuentan con experiencia.

Las temperaturas también reflejan la jornada invernal. En cota 1800 se registran -11 °C, con cielo nublado y visibilidad regular; en cota 1600, -7 °C y buena visibilidad, mientras que en la base la temperatura alcanza los -4 °C, también con buena visibilidad.

Una Escuela Oficial con 44 instructores certificados

Además de sus pistas y medios de elevación, La Hoya destaca otro de los pilares de su propuesta: la Escuela Oficial de Esquí y Snowboard, integrada por 44 instructores cuyos conocimientos y formación cuentan con el aval de AADIDESS, la Asociación Argentina de Instructores de Esquí, Snowboard y Pisteros Socorristas.

La escuela acompaña a personas de diferentes edades y niveles, desde quienes tienen su primer contacto con la nieve hasta quienes buscan perfeccionar su técnica. La propuesta contempla no solamente el aprendizaje deportivo, sino también herramientas vinculadas con la seguridad, la circulación en pista y el conocimiento de las condiciones de la montaña.

“Es la puerta de entrada a la montaña para muchas personas”, destacó Juan Abad, director de la Escuela Oficial de Esquí y Snowboard de La Hoya, al referirse al trabajo de los instructores y al acompañamiento que brindan a los alumnos.

Una propuesta para quienes quieren empezar

Para quienes todavía no tuvieron su primera experiencia sobre la nieve, La Hoya cuenta además con el programa Primeros Pasos, pensado para facilitar el acercamiento al esquí o snowboard.

La propuesta tiene un valor de $205.000 e incluye el pase diario, equipamiento completo de tablas, casco y dos horas de clase con un instructor certificado por AADIDESS. Luego de la clase, los participantes pueden continuar practicando durante el resto de la jornada.

Esquel, sede de formación para nuevos instructores

La presencia de profesionales certificados en La Hoya se complementa durante esta semana con otra actividad vinculada a la formación en deportes de nieve.

AADIDESS está realizando en Esquel los exámenes de ingreso al Instructorado Nacional de Esquí y Snowboard, una instancia destinada a quienes buscan comenzar su camino profesional como instructores.

La realización de estos exámenes vuelve a posicionar a Esquel no solamente como un destino para practicar esquí y snowboard, sino también como un espacio de formación para los futuros profesionales de la montaña.

Así, entre una jornada de nieve, pistas habilitadas y propuestas para todos los niveles, La Hoya continúa desarrollando su temporada de invierno con la montaña como protagonista y la formación como uno de sus principales pilares.

MA