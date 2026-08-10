Proponen una caminata entre paisajes soñados

El próximo domingo 23 de agosto se realizará una nueva caminata destinada a quienes disfrutan de recorrer la naturaleza y conocer diferentes rincones de la zona.

La salida está prevista para las 13 horas desde la Casita de Artesanas y el recorrido tendrá como destino el Mirador. Debido a que todavía hay presencia de nieve en algunos sectores, se recomienda asistir con calzado adecuado y con buen agarre.

La actividad incluye merienda y requiere inscripción previa para facilitar la organización.

Para inscripciones y consultas, los interesados pueden comunicarse a los teléfonos 2945 694476 o 2945 330159.

Una propuesta para disfrutar de una tarde diferente, caminar y conocer un poco más de los paisajes de la cordillera patagónica.

SL