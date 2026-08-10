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Por Redacción Red43

Proponen una caminata entre paisajes soñados

La propuesta se realizará el domingo 23 de agosto, con salida desde la Casita de Artesanas. El recorrido permitirá disfrutar de los paisajes de la cordillera y compartir una jornada al aire libre.
Por Redacción Red43

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El próximo domingo 23 de agosto se realizará una nueva caminata destinada a quienes disfrutan de recorrer la naturaleza y conocer diferentes rincones de la zona.

 

La salida está prevista para las 13 horas desde la Casita de Artesanas y el recorrido tendrá como destino el Mirador. Debido a que todavía hay presencia de nieve en algunos sectores, se recomienda asistir con calzado adecuado y con buen agarre.

 

La actividad incluye merienda y requiere inscripción previa para facilitar la organización.

 

Para inscripciones y consultas, los interesados pueden comunicarse a los teléfonos 2945 694476 o 2945 330159.

 

Una propuesta para disfrutar de una tarde diferente, caminar y conocer un poco más de los paisajes de la cordillera patagónica.

 

SL

 

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