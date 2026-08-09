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09 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

Atención al circular: un camión quedó varado y hay sectores complicados en las rutas

El transporte permanece detenido en la Ruta Provincial 17, entre Tecka y Corcovado. Mirá el estado actualizado de las rutas de Esquel y alrededores y las recomendaciones para circular.
Por Redacción Red43

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Un camión quedó varado este domingo por problemas mecánicos sobre la Ruta Provincial 17, en el tramo que une Tecka con Corcovado, y dejó habilitada únicamente media calzada. Desde Vialidad Provincial solicitaron transitar con precaución.

 

El vehículo se encuentra detenido a la altura del kilómetro 30 aproximadamente. Según se informó, el repuesto necesario para solucionar el desperfecto recién estaría disponible este lunes, por lo que la situación podría mantenerse durante las próximas horas.

 

 

¿Cómo están las rutas?

 

 

En el tramo de la Ruta Nacional 40 entre Esquel y Lepa, la calzada se encuentra húmeda debido al riego con sal y presenta sectores con escarcha. Además, las banquinas están inestables, con presencia de nieve y barro.

 

En ese sector también se registra viento y cielo nublado. Equipos de Vialidad Nacional realizan tareas de despeje de nieve en las banquinas y recorridos preventivos.

 

Por su parte, en la Ruta Nacional 259, entre Esquel y Trevelin, hay sectores con calzada húmeda por el riego con sal y banquinas húmedas. También se advierte por presencia de animales sueltos, viento y cielo nublado.

 

Vialidad Nacional mantiene recorridos preventivos en el sector.

 

Ante estas condiciones, se recomienda transitar con precaución, reducir la velocidad y prestar especial atención a la presencia de escarcha, nieve, barro, animales sueltos y sectores con circulación reducida.

 

 

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