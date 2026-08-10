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Por Redacción Red43

Día del Periodista de Exteriores: la historia detrás de la fecha del 10 de agosto

La jornada homenajea a los profesionales que trabajan en el lugar de los hechos, realizan entrevistas y verifican información en medio de coberturas muchas veces complejas.
Por Redacción Red43

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Cada 10 de agosto se celebra en Argentina el Día Nacional del Periodista de Exteriores de Radio y Televisión, una fecha destinada a reconocer la tarea de quienes desarrollan su labor periodística directamente en el lugar donde ocurren los acontecimientos.

 

La efeméride fue establecida por la Ley 26.832, sancionada el 29 de noviembre de 2012, en memoria y homenaje al periodista argentino Gustavo Valenza. La norma instituyó oficialmente el 10 de agosto de cada año como jornada de reconocimiento para estos profesionales.

 

El trabajo de los periodistas de exteriores, conocidos habitualmente como “movileros”, implica trasladarse hasta el lugar de los hechos para obtener información de primera mano, consultar fuentes, recoger testimonios y transmitir lo que sucede.

 

En muchas ocasiones, esta tarea se desarrolla en escenarios complejos y bajo presión. Accidentes, incendios, emergencias, movilizaciones, acontecimientos deportivos, actos oficiales y otros hechos de relevancia forman parte de una actividad que exige rapidez, capacidad de adaptación y responsabilidad.

 

En el caso de la radio y la televisión, además, la cobertura desde exteriores permite acercar al público una mirada directa sobre lo que está ocurriendo, con testimonios y datos obtenidos en el territorio.

 

 

El rol de Gustavo Valenza

 

 

La fecha tiene su origen en el fallecimiento de Gustavo Valenza, ocurrido el 10 de agosto de 2012. El periodista era licenciado en Comunicación Social por la Universidad de Buenos Aires y desarrolló buena parte de su trayectoria profesional en Canal 26, donde trabajó durante 14 años y cubrió la actividad parlamentaria.

 

Su labor como cronista parlamentario fue destacada por su seriedad y profesionalismo. También había trabajado en otros medios y desempeñado tareas de producción, periodismo y redacción.

 

Meses después de su fallecimiento, el Congreso avanzó con el proyecto para establecer una fecha que reconociera a los periodistas de exteriores. El Senado lo aprobó por unanimidad el 29 de noviembre de 2012 y posteriormente se convirtió en la Ley 26.832.

 

 

Una profesión marcada por el contacto directo con la noticia

 

 

En tiempos donde las redes sociales permiten conocer un acontecimiento prácticamente al instante, el trabajo en el lugar de los hechos mantiene un valor central para el periodismo.

 

La presencia de un profesional en territorio permite contrastar información, consultar a protagonistas y fuentes, sumar contexto y distinguir datos comprobados de versiones que circulan sin verificación.

 

Este 10 de agosto, la fecha invita a reconocer esa tarea cotidiana: la de los periodistas que salen de las redacciones y estudios para encontrarse con la noticia allí donde sucede.

 

 

 

MA

 

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