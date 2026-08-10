“La demanda siempre crece en esta época”: cómo trabaja Desarrollo Humano en el invierno esquelense

La Secretaría de Desarrollo Humano de Esquel atraviesa la época de mayor demanda del año. Así lo indicó su titular, Fabiana Vázquez, quien explicó que el incremento se da por las bajas temperaturas y las nevadas, que si bien “en Esquel, en lo que es ciudad, no las tuvimos”, sí afectaron a las zonas rurales como “Alto Río Percy y Nahuelpan”.

“Esta es la franja donde mayor demanda tenemos”, señaló. En sus dos meses y medio que lleva en el área. Vázquez explica que: “se ha podido cubrir muchas necesidades, no todas, porque siempre falta y siempre hay gente que por ahí no alcanzamos a llegar, pero ha disminuido, tenemos ese caudal de vecinos todo el tiempo dentro de la Secretaría. Eso significa que, bueno, por lo menos se están abordando los casos”.

Vázquez contó que junto a la Directora General recorren los barrios todas las tardes: “después del plazo de la tarde, nosotras con la Directora General empezamos a recorrer distintos sectores de los barrios, donde hablamos con los vecinos y vamos viendo los casos que se nos van presentando”.

La funcionaria destacó el compromiso del equipo: “La verdad que dentro del equipo que he compuesto hay una predisposición, una dedicación, una responsabilidad que eso también hay que saber destacar, desde el primero al último, el compromiso hacia las Secretarías y municipios, pero sobre todo hacia la comunidad”.

También mencionó operativos en zonas de difícil acceso y condiciones adversas: "hace unos días tuve una salida de noche también, 11 y media de la noche, donde tuvimos que ir a buscar a un abuelo, porque justo cuando estaba nevando muchísimo, el abuelo estaba recién operado”. En ese caso agradeció “a Bosques por las camionetas que nos facilitaron en ese momento”.

Proyectos para después del invierno

Vázquez remarcó que el objetivo es estar cerca de la gente. “El compromiso, y el pedido del intendente, es estar cerca de la gente, y creo que nosotros, como siempre digo, en un escritorio uno puede escuchar y creer lo que nos cuentan, otra cosa es ir y estar con la realidad frente a frente, y eso es lo que queremos hacer y trabajar”.

De cara a los próximos meses, adelantó que una vez que pase “esta franja que es la más complicada” comenzarán a activarse otros proyectos. “Hay muchos proyectos en camino, se está trabajando, estoy trabajando en un proyecto que quiero que cuanto antes podamos darle conocimiento para que sepa la población, pero más allá de eso, conseguir los fondos”.

Además, se trabaja en la red conformada tras reuniones interinstitucionales. “Empezar a trabajar en cuanto a la red que fuimos formando con esta reunión interinstitucional que nos dejó, más o menos, un pantallazo hacia dónde tenemos que apuntar, más allá de las situaciones habituales que sabemos, tanto la falta de trabajo habitacional, pero bueno, surgen otras problemáticas que también hay que abordarlas con las áreas que corresponden”, concluyó.