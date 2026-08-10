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Por Redacción Red43

Diseño, redes y estrategia: el proyecto que busca transformar la comunicación de los negocios

Fiore y Axel crearon Diuca, un proyecto nacido en la Patagonia que comenzó con ilustraciones regionales y hoy ofrece servicios de comunicación estratégica, creación de contenido y branding para emprendimientos y empresas.
Por Redacción Red43

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Fiore, diseñadora gráfica oriunda de Comodoro Rivadavia y radicada en Trevelin, y Axel, especializado en edición de video y creación de contenido, llevan adelante Diuca, un proyecto que comenzó en octubre del año pasado y fue ampliando su propuesta.

 

“Yo empecé ilustrando cosas de la Patagonia, de la cordillera, y ahora empezamos a fusionarlo con lo que es servicios de comunicación”, contó Fiore.

 

Axel explicó que su trabajo está orientado principalmente a ayudar a negocios que buscan crecer en el ámbito digital. “Me dedico especialmente a edición de video y creación de contenido. Creación de contenido con estrategia para negocios y emprendimientos que quieren usar las redes sociales para vender y para conseguir audiencia”.

 

 

 

La propuesta incluye comunicación estratégica y branding. “Servicios estamos ofreciendo dos, que es comunicación estratégica, donde básicamente hacemos presupuestos personalizados para cada emprendimiento según las necesidades que tiene, y hacemos branding, que es mi parte de diseño gráfico”, explicó Fiore.

 

El branding comprende desde la creación de una identidad visual hasta sus distintas aplicaciones. “Es básicamente crear marcas con todo lo que necesita un negocio para empezar, que puede ser el packaging, la cartelería de afuera, folletos, menú de restaurantes, absolutamente todo desde lo que es el logo hasta las aplicaciones de gráficas finales”.

 

Desde Diuca remarcan que tener presencia en redes sociales no alcanza si no existe una estrategia detrás. “Algo que nos gusta destacar es la importancia de las redes sociales hoy en día para lo que es negocios, y no cualquier tipo de publicación va a hacer que tu negocio venda por internet, sino que tiene que tener una estrategia detrás”.

 

 

 

También destacan la importancia de recuperar una comunicación cercana en un escenario atravesado por la inteligencia artificial y el contenido automatizado. “Por eso hoy lo que conecta con el cliente es la calidez humana”, señalaron.

 

Otro de los aspectos que consideran centrales es conocer en profundidad a cada cliente. “Nos involucramos con cada negocio, porque cada negocio representa diferentes valores, representa diferentes dimensiones, y es importante entender y representar con exactitud lo que cada negocio quiere y lo que cada negocio necesita”.

 

Los servicios de Diuca tienen alcance a toda habla hispana y pueden contratarse de manera online. El proyecto también cuenta con una tienda de productos regionales y puede conocerse a través de su sitio web http://www.diuca.ar o en Instagram como @diucaestudio.

 

 

 

 

R.G

 

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