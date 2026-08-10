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10 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

¿Esquel fue la ciudad más fría del país hoy?

El pronóstico anticipaba que hoy, la temperatura descendería a -10 grados. ¿Se cumplió? ¿Hubo otro lugar más frio en el país?
Por Redacción Red43

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El invierno nuevamente trajo nieves, lluvias y vientos a la Patagonia, y Esquel, si bien no vive sus aspectos más crudos de acumulación de nieve, si se acerca al podio de ciudades más frías.

 

El Servicio Meteorológico Nacional anticipaba temperaturas menores a -10 grados para hoy. Y se cumplió.

 

A las 8 de la mañana, las bases en nuestra ciudad señalaban -13,3 grados, y en la zona urbana alcanzó también los -9.

 

Con esos números, superamos a Maquinchao, siempre en el podio con sus -8,4 grados. Y a El Calafate, rondando los -10 grados.

 

¿Qué ganamos con ser la ciudad más fría del país? Unas invaluables postales de nuestra naturaleza invernal, recuperando su agua y nieve lentamente y siendo un lugar de una belleza envidiable en el mundo.

 

SL

 

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