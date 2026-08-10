¿Esquel fue la ciudad más fría del país hoy?

El invierno nuevamente trajo nieves, lluvias y vientos a la Patagonia, y Esquel, si bien no vive sus aspectos más crudos de acumulación de nieve, si se acerca al podio de ciudades más frías.

El Servicio Meteorológico Nacional anticipaba temperaturas menores a -10 grados para hoy. Y se cumplió.

A las 8 de la mañana, las bases en nuestra ciudad señalaban -13,3 grados, y en la zona urbana alcanzó también los -9.

Con esos números, superamos a Maquinchao, siempre en el podio con sus -8,4 grados. Y a El Calafate, rondando los -10 grados.

¿Qué ganamos con ser la ciudad más fría del país? Unas invaluables postales de nuestra naturaleza invernal, recuperando su agua y nieve lentamente y siendo un lugar de una belleza envidiable en el mundo.

SL