¡Arrancó la fiesta de la Corco Futsal!

Con un Gimnasio Municipal colmado en las dos jornadas, dio inicio el primer certamen (en este caso a modo de prueba piloto) de la recientemente formada Asociación Corco Futsal. Dicho Torneo Clausura, organizado por la Dirección de Deportes de Corcovado, bajo la conducción de su director y flamante presidente de la asociación, Gabriel Austin, marca un hito histórico para la disciplina en la región con la vista puesta en federar la disciplina de cara a la próxima temporada.

Un certamen de integración regional e internacional, ya que el campeonato reúne a diez equipos provenientes de Corcovado, Cerro Centinela, Carrenleufú y Palena (Chile), consolidando una verdadera fiesta deportiva y de confraternidad cordillerana.

El formato de competencia, donde se jugaron las dos primeras fechas, se juega bajo el sistema de todos contra todos a lo largo de nueve jornadas, donde al finalizar la fase regular, los cuatro mejores ubicados lograrán el boleto a las semifinales.

TRES PUNTEROS PERFECTOS Y LLUVIA DE GOLES

El fin de semana inaugural (sábado 8 y domingo 9 de agosto) ofreció un espectáculo inolvidable. Tras las dos primeras jornadas, Transporte Aymar, Don Futsal y El Ciclón lideran la tabla con puntaje ideal (6 unidades cada uno).

Transporte Aymar (1° con 6 puntos / +16): Mostró una contundencia implacable con victorias por 9 a 0 frente a Los Amigos y 11 a 4 sobre los chilenos de El Porvenir.

Don Futsal (2° con 6 puntos / +11): Demostró gran poderío ofensivo tras superar 7 a 3 a Abrojal B (el elenco A juega en la Asociación Rojinegra) y 8 a 1 sobre Ruta 17.

El Ciclón (3° con 6 puntos / +8): Firmó un inicio perfecto apoyado en su solidez defensiva, venciendo 7 a 2 a JDJU Performans y 3 a 0 a Abrojal B.

TAMBIÉN JUGARON LAS CHICAS

La Corco Futsal también puso en marcha el torneo femenino, donde participan en esta edición un total de tres equipos.

Jugadas las dos primeras fechas, Unión y Juventud se encuentran como líderes con tres puntos cada uno, tras haberle ganado (cada uno de estos equipos) a Star Girl.

En la jornada del sábado, 3 a 1 fue la victoria de Juventud sobre Star Girl, en tanto al día siguiente, Unión superó a Star Girl por 4 a 2.

TODOS LOS RESULTADOS

1° FECHA (sábado 8 de agosto)

Ruta 17 (2) - Despensa Nico (2)

El Porvenir (2) – Carren (2)

JDJU Performans (2) - El Ciclón (7)

Abrojal B (3) - Don Futsal (7)

Los Amigos (0) - Transporte Aymar (9)

2° FECHA (domingo 9 de agosto)

Despensa Nico (2) – Carren (2)

El Porvenir (4) - Transporte Aymar (11)

Abrojal B (0) - El Ciclón (3)

Ruta 17 (1) - Don Futsal (8)

JDJU Performans (3) - Los Amigos (5)