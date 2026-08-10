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10 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

A pesar del frío, la Laguna Willmanco sigue siendo un destino elegido por los vecinos de Esquel

A pocos kilómetros de la ciudad, la laguna continúa convocando a quienes eligen caminar, trotar, andar en bicicleta o simplemente compartir unos mates rodeados del paisaje cordillerano. 
Por Redacción Red43

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El frío se hace sentir en Esquel, pero las bajas temperaturas no impiden que muchos vecinos sigan disfrutando de los espacios naturales cercanos a la ciudad.

 

A unos 4 kilómetros de Esquel, según el punto desde donde se inicie el recorrido, la Laguna Willmanco es una de las alternativas elegidas para salir a caminar, entrenar, andar en bicicleta o simplemente disfrutar de un momento al aire libre.

 

 

 

Durante una recorrida de Red43 realizada este lunes, se pudo observar a varias personas disfrutando del lugar. Algunos avanzaban caminando, otros trotando o en bicicleta y también hubo quienes encontraron un rincón para detenerse, compartir unos mates entre amigas y contemplar el paisaje.

 

El sector se encuentra dentro del Campo de Instrucción del Ejército Argentino y cuenta con cartelería para guiar el recorrido. Además, es importante transitar únicamente por los senderos habilitados, respetar las indicaciones y, especialmente durante el invierno, extremar las precauciones ante la presencia de hielo o nieve.

 

 

 

Disfrutar del lugar también implica cuidarlo. Si llevamos algo para comer o compartir durante el recorrido, los residuos deben regresar con nosotros. Un gesto sencillo que ayuda a mantener limpio este espacio que tantos vecinos eligen.

 

A veces no hace falta alejarse demasiado de Esquel: buen abrigo, calzado adecuado, unos mates y buena compañía pueden ser suficientes para disfrutar de una tarde diferente en plena cordillera.

 

 

 

 

 

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