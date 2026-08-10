"En Buenos Aires no atienden el teléfono"

Carlos De Leonardis, representante del Consejo del Adulto Mayor en Esquel, advirtió que la situación por la interrupción de las prestaciones de PAMI en la ciudad y la región “no tiene buenas noticias” y que los afiliados “están quedando a la deriva”.

De Leonardis explicó que el panorama se agravó tras la renuncia de las máximas autoridades del organismo a nivel nacional. “Lamentablemente no tenemos buenas noticias. Sabrán ustedes que el agente de PAMI de Buenos Aires presentó la renuncia a las autoridades máximas, que eran a quienes queríamos recurrir porque pensábamos que por ahí venía la solución. Tanto el interventor como el viceinterventor de PAMI a nivel nacional renunciaron, con lo cual nos quedamos sin un interlocutor”, detalló.

Según indicó, las renuncias aún no fueron aceptadas. “Aparentemente no les han aceptado la renuncia. El ministro de Salud, de quien depende, no les aceptó la renuncia, pero ahora está en la cuerda floja el ministro de Salud, con lo cual estamos complicados. Así que por el momento no tenemos muy buenas noticias”.

“La solución la necesitamos hoy mismo”

De Leonardis señaló que actualmente la única vía es el recurso de amparo presentado por un abogado de la Municipalidad, aunque advirtió que los tiempos judiciales no acompañan la urgencia. “Estamos todos ahora pendientes del recurso de amparo que se hizo a través del abogado que puso a la municipalidad, pero son cosas que llevan días, semanas posiblemente, y la solución al problema la necesitamos hoy mismo. Hay gente que está sufriendo, hay gente que está padeciendo enfermedades serias, que ha quedado a la deriva sin atención. Es una verdadera tragedia lo que está pasando y la insensibilidad es absoluta”.

Sin respuestas del Círculo Médico ni de PAMI

Sobre las negociaciones, el representante del Consejo del Adulto Mayor fue contundente. Con el Círculo Médico no hubo avances: “Por parte del círculo médico, bueno, hemos tenido la reunión la semana pasada que fue imposible, digamos. Fue imposible. Son inflexibles, terminantes, no quieren saber nada”.

Y respecto al organismo, denunció la falta de decisión política: “Y por parte de PAMI, bueno, es como que PAMI no existe. Realmente no hay un interlocutor, no hay quien pueda tomar una decisión. El delgado local no puede tomar decisiones. La jefa a nivel provincial tampoco puede tomar decisiones. Todos miran hacia Buenos Aires y en Buenos Aires no atienden el teléfono. Así que estamos complicados”.

Desde el Consejo del Adulto Mayor reclaman una respuesta inmediata para los afiliados que quedaron sin cobertura en medio de tratamientos y controles médicos.

SL