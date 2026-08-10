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10 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

La Copa Ciudad de Esquel “Banco del Chubut” ya tiene a sus primeros clasificados a cuartos de final

Estación, San Martín, La Costa y 28 de Junio avanzaron a la próxima instancia de la competencia. Los octavos de final se completarán el domingo 16 de agosto en cancha de Belgrano.
Por Redacción Red43

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Con la organización de la Municipalidad, la Copa Ciudad de Esquel “Banco del Chubut” 2026 continúa su desarrollo y ya tiene a sus primeros cuatro equipos clasificados a los cuartos de final. Durante la tarde y noche del domingo se disputaron los primeros cuatro encuentros correspondientes a los octavos de final, en el sintético del Club Belgrano.

 

La jornada volvió a contar con un importante acompañamiento del público, que se acercó para disfrutar de una nueva fecha de esta competencia municipal y que reúne a equipos de la ciudad y de la región en sus diferentes ligas.

 

En el primer encuentro, Estación igualó 0 a 0 frente a Selección +41 y logró la clasificación tras imponerse por 4 a 2 en la definición por penales.

 

Luego, San Martín consiguió una contundente victoria por 4 a 0 ante Aurinegro, mientras que La Costa superó por 3 a 0 a Transporte Rolando.

 

El último partido de la jornada tuvo como ganador a 28 de Junio, que derrotó por 4 a 0 a La Unión y aseguró su lugar entre los ocho mejores equipos del certamen.

 

De esta manera, Estación, San Martín, La Costa y 28 de Junio son los primeros cuatro clasificados a los cuartos de final de la Copa Ciudad de Esquel “Banco del Chubut” 2026.

 

 

 

 

El domingo se completan los octavos

 

 

La instancia de octavos de final se completará el próximo domingo 16 de agosto, nuevamente en la cancha del Club Belgrano. La jornada comenzará a las 13:30 horas con el partido entre Entre Amigos y El Porvenir de Chile. A las 15:00 será el turno de Belgrano Seniors y Estrella Roja, mientras que desde las 16:30 se enfrentarán 3 de Fierro y Skabio. Finalmente, a las 18:00 horas, Independiente y El Percy de Trevelin cerrarán la jornada.

 

La Copa Ciudad de Esquel “Banco del Chubut” continúa así su camino hacia las instancias decisivas, con una competencia que reúne a representantes de distintas localidades de la región y que, edición tras edición, se consolida como una de las propuestas deportivas de referencia para la comunidad.

 

 

 

 

 

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