Una película nacida en Esquel llega a Prime Video en 15 países

Una producción independiente nacida en Esquel alcanzó un nuevo hito internacional.

“Paranorías: Los archivos perdidos del Dr. Romanoski” ya se encuentra disponible en Prime Video en 15 países, llevando una historia filmada en Chubut a espectadores de Europa, América del Norte, Asia y Oceanía.La película, dirigida por Matías Carelli y protagonizada por Javier Sança y Fabián Terrone, combina comedia, absurdo, misterio y falso documental. La trama sigue una particular investigación alrededor de los misteriosos archivos del excéntrico Dr. Romanoski.Talento local y paisajes de la Patagonia.

Uno de los rasgos distintivos del film es la fuerte participación de artistas y técnicos de Esquel. Además de sus protagonistas, el elenco lo integran María Elena Cosano, Agustín Bestene, Gabriela Castellini, Jorge Oriola, Monira Daher, Sandro Holmes, Florencia Andolfatti, Paola Fernández, Adolfo Alarcón, Fernanda Sánchez, Vicente Calvo, Elena Del Carmen Posse, Joaquín González, Trinidad Solá y Emmanuel Alarcón Martín.

El equipo de colaboradores también fue mayoritariamente local: Guido Sança, Valeria Irusta, Nia Carelli, Joaquín González, Lucía Carelli, Romina Azzolini, Román Massacese y Ramiro Deias Spreng, con la suma de Gaspar Quetzoli Donnet y Rossano Gentili en una colaboración internacional.“Paranorías” fue rodada en Esquel y convirtió a los paisajes y escenarios de la ciudad en parte fundamental de su universo narrativo.

Desde la producción destacaron que el cine puede funcionar como “una herramienta complementaria de difusión territorial: una película realizada en Chubut puede llevar sus paisajes y su identidad mucho más allá de las fronteras de la provincia”.

De Prime Video a Latinoamérica

Actualmente el film puede verse en Estados Unidos, Japón, España, Francia, Italia, Gran Bretaña, Suecia, Australia, Polonia, Países Bajos, Austria, Canadá, Bélgica, México y Alemania.

A este alcance se suma un acuerdo de distribución para Latinoamérica con Univfilms, plataforma de origen brasileño, que permitirá ampliar la circulación de “Paranorías” en la región.

La llegada a una plataforma internacional representa un paso significativo para una producción independiente realizada fuera de los grandes centros del país. “Junto con la historia de ‘Paranorías’, llegan a las pantallas internacionales los paisajes, la identidad y el talento de Esquel y de la Patagonia”.

El logro se da luego de que la película fuera declarada de Interés Legislativo por la provincia del Chubut.

A partir de este reconocimiento, desde la producción se prevé poner en consideración de las áreas de Cultura de la Municipalidad de Esquel y del Gobierno Provincial la posibilidad de acompañar la difusión de la película dentro de la provincia.

La propuesta busca aprovechar el recorrido internacional para “poner en valor el talento audiovisual local, promover la producción cultural de la provincia y mostrar, a través del cine, los paisajes y la identidad de Chubut”.

Ficha técnica

Título: Paranorías: Los archivos perdidos del Dr. Romanoski

Dirección: Matías Carelli

Protagonistas: Javier Sança y Fabián Terrone

Género: Comedia / Misterio / Falso documental / Absurdo

Producción: Proyecto Q

Origen: Esquel, Chubut, Argentina