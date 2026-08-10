El Consejo de Adultos Mayores deberá repetir su elección por falta de postulantes

La jornada prevista para renovar las autoridades del Consejo de Adultos Mayores no pudo concretarse este lunes debido a la falta de postulantes para cubrir los nueve cargos que establece la normativa. Solo dos personas se presentaron para ocupar lugares dentro de la nueva conformación, por lo que se decidió postergar la elección y realizar una nueva convocatoria.

Asucena Sambueza explicó que buscarán ampliar la difusión para lograr una mayor participación de adultos mayores. “Hoy era la convocatoria para renovar autoridades, pero no hemos tenido éxito, así que vamos a hacer una nueva convocatoria en otro horario”.

En ese sentido agradeció a quienes integraron el consejo durante el período anterior y que manifestaron su voluntad de continuar colaborando. “Y agradecer a los dos participantes del consejo anterior, Carlos como presidente y Aldo como vicepresidente, que se ofrecieron a ayudar, a continuar ayudándonos desde otro lugar”.

La funcionaria precisó que la convocatoria está dirigida a “mayores de 60 o 59 años que cumplan 60 este año”. Además, confirmó que durante la jornada hubo dos propuestas de personas interesadas, pero no alcanzaron para conformar la totalidad de la nueva conducción.

La estructura contempla nueve cargos: presidente, vicepresidente, secretario, tesorero, revisor de cuentas y cuatro vocales. Sobre este último punto, Carlos de Leonardis explicó: “Tesorero y revisor de cuentas son figuras decorativas porque no manejamos dinero, o sea no necesitamos tesorero ni revisor de cuentas, pero así está integrado de acuerdo a la ordenanza”.

Y agregó: "Lamentablemente de los nueve cargos solamente podíamos cubrir dos hoy, así que se ha decidido postergar esto, repetir el acto eleccional en otro momento, hacer una convocatoria más amplia en otro horario”.

El ex presidente del Consejo destacó además algunos de los resultados alcanzados durante los últimos dos años. “La más importante ha sido la ley del adulto mayor, en la cual tuvimos una participación importante y también hemos logrado que el hospital vuelva a ser boca de atención de PAMI por ejemplo”.

En esa línea, reconoció que el trabajo también tuvo dificultades: “En fin hemos tenido algunos logros, han sido más los fracasos, debo confesarlo, pero hemos tenido algunos logros que de no existir el consejo no se hubieran alcanzado, así que confiamos en que este nuevo llamado tenga más convocatoria”.

Respecto del mecanismo de elección, De Leonardis explicó que el reglamento establece que primero se consulta entre los presentes quiénes se postulan para cada cargo y, cuando hay más de un candidato, se realiza una votación. “Si hay más de un postulante se vota a mano alzada, el que tiene más manos levantadas es declarado en ese puesto, se hace cargo por cargo, o sea, son los nueve cargos que hay que ocupar, así es el sistema”.

El reglamento también contempla el voto secreto, aunque De Leonardis señaló que la modalidad más habitual es a mano alzada. “También puede ser voto secreto, pero es más simple hacerlo a mano alzada, es mucho más rápido”.

De esta manera, desde el Municipio anticiparon que se realizará una nueva convocatoria, con un horario diferente y mayor difusión, con el objetivo de sumar adultos mayores interesados en formar parte del Consejo y completar los nueve cargos establecidos.

R.G