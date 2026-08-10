Gran convocatoria en las propuestas organizadas por la Semana Mundial de la Lactancia Materna en Chubut

En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, el Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Salud, realizó múltiples propuestas en hospitales y Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de diferentes lugares de la provincia.

Las actividades, que contaron con una gran convocatoria, incluyeron conversatorios, talleres integrales, capacitaciones, espacios de encuentro, y charlas destinadas a toda la familia. Asimismo, se desarrollaron propuestas en los Espacios Amigos de la Lactancia que funcionan en diferentes nosocomios, y en los consultorios especiales de puerperio y lactancia.

Desde la Dirección Provincial de Maternidad, Infancia y Adolescencia, acompañaron a los nosocomios y CAPS en cada una de las iniciativas efectuadas, que tuvieron una amplia participación de la comunidad, generando un gran interés.

Capacitaciones

Por otra parte, como parte de las acciones impulsadas por el Plan Provincial de Primera Infancia "Chubut Crece", se realizará una Jornada Provincial de Capacitación y Actualización sobre Lactancia Materna, destinada a personal de salud de diferentes hospitales.

La propuesta, realizada en el Mes de la Lactancia, se desarrollará bajo modalidad presencial y virtual, en el Hospital Zonal de Puerto Madryn, el martes 25 y miércoles 26 de agosto en el horario de 8.30 a 12.30 horas, en el marco de la preparación para la recertificación 2028 como Hospital Amigo de la Lactancia (HAL), y en el Hospital de Alta Complejidad “María Humphreys” de Trelew, el jueves 27 de este mes de 8.30 a 12.30 horas.

Asimismo, el viernes 28 desde las 9 horas se realizará un amplio trabajo en terreno que contempla una recorrida y visita al Centro Pozzi de Puerto Madryn, y por los servicios del Hospital de Puerto Madryn vinculados a la lactancia.

Los interesados en formar parte de la Jornada de manera presencial deberán inscribirse a través del siguiente link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKd4A993TRgbDTbi7vTIklOdcPI0Qq4jxOVv4ne7WpYIp0gA/viewform?pli=1

R.G