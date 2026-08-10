Noche de reggae en Bro’s con Chala Rasta

10 de Agosto de 2026
sociedad |
La presentación de Chala Rasta será el atractivo principal de la noche, en una propuesta pensada para disfrutar de música en vivo y compartir con amigos.
Durante el evento habrá promociones especiales en cerveza y hamburguesas, sumando una opción gastronómica a la jornada musical.
La actividad se realizará en Bro’s, ubicado en Roca 445. Quienes quieran asistir pueden reservar su lugar a través de mensaje directo en las redes sociales del local o comunicándose al WhatsApp 2945 647070.
R.G
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