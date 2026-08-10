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Por Redacción Red43

Noche de reggae en Bro’s con Chala Rasta

Bro’s prepara una propuesta especial para este lunes 10 de agosto con una noche de reggae de la mano de Chala Rasta. La jornada comenzará a las 21:00 horas y combinará música con promociones gastronómicas.
Por Redacción Red43

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La presentación de Chala Rasta será el atractivo principal de la noche, en una propuesta pensada para disfrutar de música en vivo y compartir con amigos.

 

Durante el evento habrá promociones especiales en cerveza y hamburguesas, sumando una opción gastronómica a la jornada musical.

 

La actividad se realizará en Bro’s, ubicado en Roca 445. Quienes quieran asistir pueden reservar su lugar a través de mensaje directo en las redes sociales del local o comunicándose al WhatsApp 2945 647070.

 

 

 

 

R.G

 

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