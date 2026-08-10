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Por Redacción Red43

Ciencia para las infancias: llega Impro Fungi a Trevelin

Yamila Arias se une a Diego Recagno para aprender divirtiéndose en familia.
Por Redacción Red43

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La compañía Esporas Producciones invita a disfrutar de IMPRO FUNGI, una propuesta interactiva que combina humor y ciencia pensada para toda la familia.

 

Actúa Diego J. Recagno, quien personifica a Pedro, un niño curioso que transforma datos en risas, poesía, improvisación y juegos con el público.

 

Lo acompaña la científica Yamila Arias, encargada de compartir información sorprendente sobre los hongos de nuestra Patagonia y acercar el conocimiento de una forma cercana y entretenida.

 

IMPRO FUNGI propone una experiencia donde aprender sobre la naturaleza se vuelve parte del juego.

 

Vení a divertirte descubriendo el mundo de los hongos.

 

La función será el sábado 15 a las 17 hs en La Biblio de Trevelin, ubicada en Libertad 267.

 

La entrada es a la gorra consciente y se recomienda realizar reservas al 11 3520 2459. Produce Esporas Producciones.

 

SL

 

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