"Es una experiencia única": la vivencia de Tomás Bonilla en el Mundial de Natación de Aguas Frías

En el marco de una cobertura especial de Red43 desde El Calafate, el nadador santacruceño Tomás Bonilla analizó su participación en el Mundial de Natación de Aguas Frías, una disciplina extrema en pleno desarrollo. El deportista oriundo de Río Gallegos, que viene de consagrarse campeón mundial en Finlandia en su categoría, regresó a las aguas de su provincia para competir en una pileta semiolímpica instalada en la Bahía de los Témpanos, frente al glaciar Perito Moreno.

Durante el certamen internacional, Bonilla completó un exigente calendario de 11 pruebas entre distancias cortas, medias y tramos en aguas abiertas en estilos pecho, mariposa y libre. “Es una experiencia única desde el lado de mirarlo de la naturaleza en un Parque Nacional. Como digo siempre, no muchos pueden decir que pudieron nadar en un glaciar. Hay carteles que dicen que está prohibido, pero la verdad que es una experiencia única, un ambiente nuevo y un deporte bastante reciente para lo que es Argentina”, expresó el atleta.

Tras sus recientes presentaciones en Europa, poder competir en la Patagonia argentina tuvo un valor especial para el deportista. “Me quedé con unas buenas sensaciones. La experiencia es única, ya que es la cuarta edición, pero la primera que se puede lograr armar la pileta semiolímpica. Como argentino, tiene algo especial el estar en casa. Yo tuve la posibilidad de viajar a Europa y representar a Argentina, pero no hay nada más lindo que estar con tu gente y en un lugar único, en este caso, en el Parque de los Glaciares”, afirmó.

El nadador repasó además su trayectoria deportiva, iniciada a los 10 años en piletas tradicionales, y explicó cómo se prepara para enfrentar temperaturas que rondan entre los cero y cinco grados. Para entrenar en Córdoba, donde cursa sus estudios, utiliza piletas con hielo a fin de aclimatarse al frío. “Siempre es parte de la preparación del cuerpo, pero también pasa por un tema de estar bien mentalmente, el poder procesar el shock, que se le llama al agua fría. Canalizándolo más por la respiración nasal, tomar un poco el shock del agua fría para llevarlo del lado de la adrenalina que genera al cuerpo. Al ser un nadador y ser competitivo, se deja un poco de lado el frío y se piensa más en ganarlo, o en terminar la prueba antes”, remarcó.

Al comparar las estructuras de competencia locales con las del circuito europeo, Bonilla valoró el avance organizativo en la provincia y la presencia de competidores extranjeros impactados por el entorno. “Acá lo que es la pileta es un poco nuevo, teniendo en cuenta que en Europa ya es un deporte oficial la natación de invierno y te encontrás con otras cosas que son detalles mínimos; pero al nadador, y más al que viene de pileta, se le hace un poco más cómodo el ambiente y que la pileta sea un poco más natural. Es todo muy diferente, ya sea en pileta o en aguas abiertas, la exigencia que le da al cuerpo el agua natural y el agua fría”, explicó, al tiempo que destacó la incorporación de jóvenes de 12 y 14 años a la disciplina en Calafate: “Que chicos jóvenes traten de estar en nuestro mismo ámbito, para mí es muy satisfactorio y bastante orgullo me da”.

Respecto al balance de su desempeño y sus metas a futuro, el riogalleguense se mostró conforme con el camino recorrido y ya proyecta su calendario internacional. “El torneo fue bueno, vinimos con la ilusión de pelear el campeonato, se nos escapó al final pero seguimos sumando experiencia. Ya es el tercer año y seguimos apuntando para lo que va a ser el 2027, tratar de ir a hacer otra fecha a Europa, a Rumania”, concluyó, con la mirada puesta también en la cita mundialista de 2028 que se desarrollará en El Calafate.

EBW

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