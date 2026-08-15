Trabajadores de La Trochita realizaron nuevas capacitaciones 

Con el acompañamiento del Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Producción, la Escuela Técnica de La Fraternidad en Esquel fue sede de una nueva instancia de capacitación destinada a trabajadores del Viejo Expreso Patagónico “La Trochita”.

El taller, que demandó 260 horas reloj, comenzó a mediados de junio y dio por finalizado días atrás. El mismo reunió a personal de las estaciones Esquel y El Maitén del ferrocarril.

*Preparación de personal ferroviario*

El “Curso para jefes de Estación” estuvo organizado por la Escuela Técnica del Sindicato La Fraternidad, con el apoyo de la cartera productiva provincial. Carlos Agüero, maquinista de extensa trayectoria y capacitador, explicó que la instancia de formación para jefes de Estación se dictó en la Escuela Técnica, cuya sede está situada en el predio del Viejo Expreso Patagónico.

La iniciativa responde a un plan de capacitaciones dirigido a trabajadores del tren. “Venimos con un recambio generacional y por ende tenemos que ir preparando personas para que vayan ocupando diversas funciones”, dijo.

*Reglamento*

Agüero precisó que a lo largo de estos casi dos meses se abordaron diferentes temas de relevancia, destacando que los participantes incorporaron conocimientos centrados sobre todo en la cuestión reglamentaria.

Por otra parte, señaló que durante las clases “vimos aspectos del Reglamento Interno Técnico Operativo” (RITO), el cual establece una serie de principios generales y particulares que deben garantizarse para el correcto funcionamiento del tren. También, añadió, se dictaron encuentros vía Zoom, enfocados en temas tales como seguridad e higiene en el ámbito laboral, seguridad operacional e infraestructura y mandos medios.

A su vez, explicó que el curso contó con la participación de trabajadores de la Estación Esquel y El Maitén, valorando la posibilidad de seguir formando al personal ferroviario a través de la Escuela Técnica y con el respaldo de la Provincia.

En ese marco, recordó que desde el 2023 la Escuela Técnica funciona en un edificio localizado en el predio de “La Trochita”. “Es la única escuela de vapor que existe en la Argentina porque es el único lugar donde tenemos tracción a vapor”, amplió.