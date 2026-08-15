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Por Redacción Red43

El tramo Esquel - Trevelin de la ruta n° 259 continúa con barro en tramos

El reporte de hoy informa las tareas de mantenimiento en dicho sector.
Por Redacción Red43

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El informe de rutas de Chubut - Plan Invernal Vialidad Nacional, actualiza el estado de la Ruta Nacional N° 259, tramo Esquel - Trevelin en el día de hoy.

 

La calzada se encuentra húmeda por riego con sal en algunos sectores. Las banquinas están húmedas y con barro en tramos puntuales. Se registra presencia de animales sueltos y viento.

 

 

Equipos de Vialidad Nacional realizan recorrido preventivo en la zona.

 

 

Recomendación: Transitar con precaución.

 

 

Para más información podés consultar el canal de WhatsApp de Vialidad Nacional: https://whatsapp.com/channel/0029VaX8HXZFsn0euOVelS21  

 

O ingresar a: http://www.argentina.gob.ar/rutasnacionales para ver el estado de todas las rutas nacionales en la provincia.

 

 

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