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14 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

Entró ensangrentado a un supermercado y pidió ayuda: lo habían apuñalado

El hombre llegó por sus propios medios durante la madrugada y permaneció en el lugar hasta que arribaron la Policía y una ambulancia.
Por Redacción Red43

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Una escena que generó preocupación se registró durante las primeras horas de este viernes en Santa Cruz, cuando un hombre llegó herido y ensangrentado hasta un reconocido supermercado y pidió ayuda.

 

El episodio ocurrió cerca de las 6 de la mañana, cuando el comercio todavía no había abierto sus puertas al público y los trabajadores ya se encontraban realizando sus tareas.

 

Según la información aportada por uno de los empleados, el hombre presentaba una herida provocada por un arma blanca y habría llegado hasta el lugar luego de ser atacado en las inmediaciones.

 

 

Pidió ayuda y esperó la llegada de la ambulancia

 

 

Al advertir la situación, los trabajadores dieron aviso a los servicios de emergencia. El hombre permaneció en el establecimiento mientras esperaba la llegada de la Policía y del personal sanitario.

 

Poco después arribaron efectivos policiales y una ambulancia, cuyos profesionales asistieron al herido antes de disponer su traslado al hospital.

 

Uno de los trabajadores relató que la víctima permaneció en el lugar a la espera de asistencia. Incluso, según su testimonio, uno de sus compañeros habría registrado imágenes del momento en que el hombre aguardaba la llegada de los servicios de emergencia.

 

 

Investigan cómo ocurrió el ataque

 

 

Por el momento, no se conocen públicamente mayores detalles sobre la secuencia previa al ingreso del hombre al comercio.

 

Las primeras informaciones indican que habría sido lesionado con un arma blanca y que posteriormente se dirigió hasta el supermercado para buscar ayuda. Sin embargo, todavía resta determinar dónde ocurrió exactamente la agresión, quién habría participado y cuáles fueron las circunstancias que desencadenaron el ataque.

 

Tampoco fueron difundidos oficialmente datos sobre la identidad o la edad de la víctima, ni precisiones sobre la gravedad de la herida o su evolución luego del traslado.

 

La intervención policial correspondería a la jurisdicción de la Comisaría Segunda. A partir de ahora, los investigadores deberán avanzar con testimonios y otras medidas para reconstruir lo ocurrido e intentar identificar al responsable de la agresión.

 

 

 

A.M.D

 

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