La Hoya extiende su horario este fin de semana: hasta qué hora se podrá esquiar

La Hoya extenderá su horario de operación durante este fin de semana y permanecerá abierta hasta las 17:30 tanto el sábado como el domingo.

La medida permitirá sumar 30 minutos a la jornada habitual y brindar a quienes visiten el centro más tiempo para esquiar y disfrutar de las distintas propuestas en la montaña.

La extensión del horario busca aprovechar las condiciones actuales de nieve y ofrecer una alternativa para quienes quieran prolongar su jornada en el centro de esquí.

De esta manera, durante este fin de semana los visitantes podrán disfrutar de La Hoya hasta las 17:30 y aprovechar media hora adicional de actividades en la montaña.

R.G