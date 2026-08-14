Megashop inauguró su nuevo local en Esquel

Megashop inauguró una nueva sucursal en Esquel y trasladó su local a Belgrano 656, con el objetivo de ofrecer un espacio más amplio y mejorar la experiencia de compra de sus clientes.

Jorge Caticha, gerente de Megashop, destacó que la apertura representa un nuevo paso para una empresa que lleva alrededor de 15 años en la ciudad. “Siempre mejorando, siempre buscando qué oportunidad ofrecerle al cliente y de nuevo, entendiendo que es imprescindible que el cliente cuando venga tenga una experiencia de compra que le permita volver”, señaló.

El nuevo espacio cuenta con una amplia juguetería, especialmente pensada para la campaña por el Día del Niño. “Estamos en plena venta de Día del Niño, así que tenemos una juguetería muy muy grande con muchas ofertas”, explicó Caticha.

También destacó las características del nuevo salón y la recepción que tuvo entre los clientes. “Lo estético es lo principal porque la gente cuando entra le impacta el salón, está todo bien acomodadito, prolijito, limpito”, sostuvo.

Además de juguetes, la sucursal ofrece artículos de bazar y productos de blanquería. “Sabemos que somos muy fuertes en bazar también, así que bueno, en tienda también vienen mucho por mantas, acolchados, además de la juguetería”, detalló.

La apertura también significó un crecimiento en la cantidad de trabajadores. “En el otro local éramos 5, hoy somos 12, pero por la apertura seguramente quedemos 10”, explicó Caticha, aunque aclaró que esperan sostener la mayor cantidad de puestos posible según el movimiento del local.

En ese sentido, remarcó la decisión de continuar invirtiendo pese al contexto económico. “Nosotros siempre apostamos y vamos para adelante o intentamos ir para adelante”, afirmó.

La nueva sucursal funciona en Belgrano 656. El horario habitual es de lunes a sábado de 9:00 a 12.30 y de 16:00 a 20.30 horas. Por la campaña del Día del Niño, este viernes y sábado atenderán de 9:000 a 21:00 horas, mientras que el domingo abrirán de 10:00 a 13:00 y de 16:00 a 21:00 horas.

R.G