Finde largo en La Hoya con horario extendido

La Hoya extiende su horario durante el fin de semana.

Este sábado y domingo, La Hoya extenderá su horario de operación hasta las 17:30, sumando 30 minutos a la jornada habitual.

La iniciativa permitirá a quienes visiten el centro disfrutar de *media hora más de montaña*, aprovechando las condiciones de nieve y extendiendo el tiempo disponible para esquiar y disfrutar de las distintas propuestas del centro.

Una oportunidad para aprovechar al máximo el fin de semana en La Hoya y disfrutar de la montaña hasta más tarde.