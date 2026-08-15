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Por Redacción Red43

Finde largo en La Hoya con horario extendido

El centro de esquí local vive una jornada a pistas llenas.
Por Redacción Red43

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La Hoya extiende su horario durante el fin de semana.

 

 

Este sábado y domingo, La Hoya extenderá su horario de operación hasta las 17:30, sumando 30 minutos a la jornada habitual.

 

 

La iniciativa permitirá a quienes visiten el centro disfrutar de *media hora más de montaña*, aprovechando las condiciones de nieve y extendiendo el tiempo disponible para esquiar y disfrutar de las distintas propuestas del centro.

 

Una oportunidad para aprovechar al máximo el fin de semana en La Hoya y disfrutar de la montaña hasta más tarde.

 

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