Taccetta: "No solo caminamos cada barrio, también dejamos huella y hacemos historia en ellos"

Con la presencia del gobernador del Chubut, Ignacio Torres, el intendente Matías Taccetta, vecinos y representantes de las instituciones involucradas como Camuzzi Gas del Sur, quedó inaugurada la obra de la Planta Reductora y la Red de Gas Natural del barrio Villa Los Cóndores, una infraestructura que permitirá que más de 70 familias accedan al servicio esencial después de más de una década de espera.

La obra representa una respuesta concreta a una demanda histórica de los vecinos del sector y permitirá mejorar las condiciones de vida de las familias que durante años esperaron la llegada del gas natural a sus hogares.

Durante el acto inaugural, Taccetta destacó la importancia de concretar una obra que brinda una solución a una necesidad esencial y valoró el acompañamiento de los vecinos, Camuzzi y el Gobierno Provincial. "Hoy estamos acá presentes para inaugurar una obra de las más importantes que tenemos en este año de gestión que le da solución a algo tan vital en este sector de la provincia como es el gas", sostuvo.

El intendente también reconoció especialmente el trabajo y el empuje de los vecinos para que el proyecto pudiera avanzar. "Agradezco profundamente al grupo de los vecinos. Sin ellos, sin el empuje esto no hubiera sido posible. A la gente de Camuzzi, a la gente de provincia".

En ese sentido, Taccetta puso en valor la importancia de que la gestión provincial y municipal deje obras que transformen la ciudad. "Y siempre digo, no solamente es importante caminar la provincia como lo hace el gobernador, caminar cada barrio sino también dejar huella y hacer historia en ellos. Creo que esta obra va a hacer historia y deja una huella importantísima en esta gestión", afirmó.

Por su parte, Ricardo Jorge, vecino de Villa Los Cóndores y uno de los impulsores del reclamo histórico por el servicio de gas, recordó el largo camino recorrido por las familias del barrio para llegar a la inauguración de la obra.

"Después de más de 20 años porque todo esto lo empecé en el 2003. En el 2008 nos dijo el gobierno de la provincia que íbamos a tener gas. En 2012, la Municipalidad de Esquel licitó la obra que duraba técnicamente cuatro meses y demoró 14 años en que lleguemos a donde estamos hoy. Es un alivio después de tanto tiempo", indicó.

El vecino también destacó el rol de la actual gestión municipal para destrabar una situación que llevaba años sin resolución. "Matías Taccetta tuvo la convicción de querer resolver este tema. Nos convocó a los vecinos y entre él y nosotros tuvimos muchísimas reuniones hasta terminar de ponernos de acuerdo. Se hizo y acá estamos con la obra terminada y todos muy contentos de que así sea", concluyó.