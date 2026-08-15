Ciencia e impro para toda la familia: llega "Impro Fungi" a Trevelin

La compañía Esporas Producciones invita a disfrutar de IMPRO FUNGI, una propuesta interactiva que combina humor y ciencia pensada para toda la familia.

Actúa Diego J. Recagno, quien personifica a Pedro, un niño curioso que transforma datos en risas, poesía, improvisación y juegos con el público.

Lo acompaña la científica Yamila Arias, encargada de compartir información sorprendente sobre los hongos de nuestra Patagonia y acercar el conocimiento de una forma cercana y entretenida.

IMPRO FUNGI propone una experiencia donde aprender sobre la naturaleza se vuelve parte del juego.

Vení a divertirte descubriendo el mundo de los hongos.

La función será hoy sábado 15 a las 17 hs en La Biblio de Trevelin, ubicada en Libertad 267.

La entrada es a la gorra consciente y se recomienda realizar reservas al 11 3520 2459. Produce Esporas Producciones.

SL