ALMA VIVA realizará una nueva ronda de charlas para mayores de 50 años

"ALMA VIVA - Desafiando las canas" llevará adelante el domingo 16 de agosto su segundo encuentro de rondas de charla.

Será de 17 a 19:30 hs en el Salón de la Cooperativa 16 de Octubre, ubicado en Av. Alvear 767 de Esquel.

La propuesta busca generar un espacio horizontal de intercambio entre personas mayores, sin ponencias ni disertantes. Solo contará con la presencia de una moderadora que promueva la circulación de la palabra.

La idea es conversar desde “la persona” y no desde la profesión u oficio, compartiendo sentires, experiencias y reflexiones.

En esta oportunidad el tema central será “Proyectos y Sentido de Vida”. Según explicaron desde la organización, los temas se eligen a partir de encuestas y conversaciones con quienes participan de las actividades, para que surjan de las propias personas mayores.

Quienes deseen participar deberán inscribirse previamente por WhatsApp al 2945-447828. Allí se enviará un formulario simple para completar.

El cupo es limitado para garantizar que todas las personas presentes puedan ser escuchadas. Se solicita llevar equipo de mate para compartir.

La actividad es arancelada con un monto accesible destinado a gastos de organización, y el alias para la transferencia se enviará junto con el formulario.

Novedades por el 4° aniversario de "Alma Viva"

En el marco de su cuarto aniversario, celebrado el pasado 7 de agosto, ALMA VIVA presentó dos novedades importantes.

.La primera es el lanzamiento de su página web: Almavivaesquel.com.

Allí se puede conocer quiénes son, cuáles son sus objetivos, su estructura y los proyectos que llevan adelante.

La segunda es la creación del programa de Ayuda Mutua y la figura de “Adherentes a la Comunidad ALMA VIVA”. Podrán sumarse comercios, proyectos de la ciudad y personas mayores que lo deseen, ya sea de forma presencial, a través de redes -Facebook: ALMA VIVA-Desafiando las canas e Instagram: @almavivaeqs- o al teléfono 2045-447828.

Los adherentes recibirán un carnet que les permitirá acceder a descuentos en comercios de Esquel y participar de sorteos bimensuales. Con un aporte mensual accesible se busca sostener y ampliar las propuestas de la agrupación. Lo recaudado regresará a las personas mayores de la ciudad.

Desde ALMA VIVA remarcaron que se trata de un emprendimiento autónomo y que esa condición les permite sostener la libertad de decidir cada una de sus propuestas.