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15 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

Chubut participó de la primera sesión 2026 el Parlamento Patagónico 

Durante el encuentro se concretó el traspaso de la Presidencia del Parlamento Patagónico a La Pampa, que ejercerá la diputada María Luz Alonso durante el período 2026-2028, aprobado por unanimidad.
Por Redacción Red43

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Chubut participó de la primera sesión 2026 el Parlamento Patagónico.

 

Se realizó de manera híbrida la Primera Sesión del Parlamento Patagónico, con la participación online de los diputados por Chubut Leticia Magaldi, Fabián Gandon, Sixto Bermejo (Despierta Chubut); y Norma Arbilla y Emanuel Coliñir (Arriba Chubut).

 

 

Durante el encuentro se concretó el traspaso de la Presidencia del Parlamento Patagónico a La Pampa, que ejercerá la diputada María Luz Alonso durante el período 2026-2028, aprobado por unanimidad.

 

 

Alonso planteó una agenda común basada en el desarrollo, la conectividad, los recursos naturales y la soberanía sobre Malvinas. 

 

 

La sesión también incluyó un espacio de homenajes. 

 

 

Fabián Gandón recordó al intendente de Gaiman fallecido la semana pasada, Darío James, mientras que Leticia Magaldi homenajeó a la exdiputada y expresidenta de la Comisión del Parlamento Patagónico, Roxana Soldani, fallecida a fines de 2024.

 

 

La participación de Chubut en el Parlamento Patagónico reafirma el compromiso de la Legislatura con el trabajo conjunto de las provincias de la región y el abordaje de temas de interés común.

 

 

El Parlamento Patagónico está integrado por representantes de La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

 

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