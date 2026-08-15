Desarticulan una organización narco liderada desde la cárcel por uno de los criminales más peligrosos del país

El procedimiento fue resultado de una investigación de aproximadamente un año desarrollada por la División Drogas Peligrosas de Trelew. Hubo más de 40 allanamientos en distintos puntos de la provincia, 17 detenidos y el secuestro de cannabis, cocaína, armas, vehículos y otros elementos de interés. La pesquisa permitió detectar una estructura con ramificaciones en distintas provincias y vínculos internacionales. “La lucha contra el narcotráfico es a fondo”, aseguró el gobernador Ignacio “Nacho” Torres.

La Policía del Chubut concretó durante la madrugada de este sábado uno de los operativos antidrogas más importantes realizados en la provincia, con más de 40 allanamientos simultáneos en Trelew, Rawson, Playa Unión y Puerto Madryn, además de procedimientos en la Unidad N° 6 de Rawson. El despliegue fue resultado de una investigación de aproximadamente un año desarrollada por la División Drogas Peligrosas de Trelew, en el marco de una causa que tramita el Juzgado Federal N° 2 de Rawson, a cargo del Dr. Gustavo Lleral.

Durante una conferencia de prensa realizada este sábado en Rawson, de la que participó de forma virtual desde Esquel, el gobernador Ignacio “Nacho” Torres felicitó a los integrantes de la Policía del Chubut y destacó la magnitud y el profesionalismo del operativo, que trascendió los límites provinciales.

“Podemos estar más que orgullosos de que tenemos una Policía que investiga lo que tiene que investigar y que actúa como tiene que actuar”, sostuvo Torres, quien señaló que el resultado del procedimiento fue reconocido también por autoridades nacionales.

El mandatario remarcó que “para nosotros la lucha contra el narcotráfico es a fondo” y ratificó la decisión de continuar fortaleciendo a la fuerza provincial con mayor infraestructura y tecnología para profundizar las tareas de prevención e investigación.

*Una organización dirigida desde la cárcel*

La pesquisa permitió determinar la existencia de una compleja organización dedicada a la comercialización de estupefacientes en distintas localidades del Valle y dentro del propio establecimiento penitenciario. En el centro de la estructura fue identificado Luis Raúl Menocchio, conocido como “El Gusano” o “El hombre de las mil caras”, un delincuente de alto perfil que actualmente se encuentra alojado en la Unidad N° 6 de Rawson y que, según la investigación, dirigía desde allí las operaciones de la organización.

El procedimiento demandó el despliegue de 250 efectivos y 60 móviles solamente en Chubut. Como resultado de los allanamientos realizados en la provincia fueron detenidas 17 personas (nueve mujeres y ocho hombres) y se secuestraron 17 kilos de cannabis, aproximadamente 1,5 kilos de cocaína, seis armas de fuego de distintos calibres, 30 teléfonos celulares, diez vehículos y alrededor de un millón de pesos en efectivo, además de balanzas de precisión, elementos utilizados para el fraccionamiento de sustancias y documentación de interés para la causa.

Según se estableció durante la pesquisa, los líderes impartían instrucciones desde la Unidad N° 6 utilizando teléfonos no registrados y recurrían a familiares en libertad como nexos para administrar el dinero proveniente de la comercialización de estupefacientes.

La organización también contaba con personas encargadas de custodiar domicilios y advertir sobre la presencia policial, además de distintos puntos de distribución. La droga llegaba a Trelew y Rawson mediante empresas de encomiendas utilizadas de manera alternada y luego era distribuida a través de integrantes externos de la estructura.

Durante el año de investigación, los efectivos lograron interceptar una encomienda enviada desde San Ignacio, Misiones, hacia Chubut, en cuyo interior fueron encontrados 11 kilos de cannabis. El envío había sido despachado utilizando la identidad de otra persona.

La pesquisa también permitió detectar conexiones fuera de la provincia e incluso del país, con vínculos en distintas jurisdicciones del norte argentino y Paraguay. Parte de la droga, además, lograba ingresar al establecimiento penitenciario, donde era comercializada entre internos mediante pagos realizados a través de transferencias virtuales administradas desde el exterior.

*“Uno de los procedimientos más grandes de la provincia”*

Por su parte, el ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz, destacó especialmente el trabajo desarrollado por la Policía del Chubut y señaló que la investigación fue realizada “desde el inicio de forma exclusiva y excluyente” por la fuerza provincial, con la División Drogas Peligrosas de Trelew como eje central de la pesquisa y con intervención de la Justicia Federal.

“Fue uno de los procedimientos más grandes que se han realizado en la provincia”, sostuvo Iturrioz, quien remarcó que la organización “estaba liderada nada más y nada menos que por Luis Raúl Menocchio, apodado ‘El Gusano’ o ‘El hombre de las mil caras’, un delincuente de altísimo perfil que está purgando dos cadenas perpetuas y tiene pedido de extradición de la Justicia paraguaya por homicidio”.

El ministro, acompañado por el jefe de la Policía del Chubut, Andrés García, y el jefe de la División Drogas de Trelew, comisario Mario Pedrozo, explicó que Menocchio “manejaba todo este círculo con recursos de todo tipo desde la Unidad 6” y destacó que sus principales colaboradores dentro del penal mantenían una estructura externa que permitía sostener la comercialización.

Iturrioz valoró además el trabajo de los investigadores provinciales durante aproximadamente un año y agradeció la colaboración de la Policía Federal Argentina y del Servicio Penitenciario Federal para concretar los procedimientos simultáneos.

*Procedimientos en seis provincias*

Como derivación de la misma investigación se realizaron además allanamientos simultáneos en Buenos Aires, Corrientes, Chaco, Jujuy y Catamarca, con la colaboración de la Policía Federal Argentina, que desplegó alrededor de 70 efectivos y 20 móviles.

Los procedimientos fuera de Chubut dejaron aproximadamente diez detenidos y permitieron secuestrar más de 50 millones de pesos en efectivo, además de documentación vinculada a la investigación iniciada en Trelew.

En territorio chubutense, en tanto, el operativo incluyó allanamientos en Trelew, Rawson, Playa Unión y Puerto Madryn, además de intervenciones en el Instituto Penitenciario Provincial, la Comisaría Tercera de Trelew y tres pabellones de la Unidad N° 6 de Rawson, consolidando un despliegue que las autoridades calificaron como uno de los más importantes realizados en la provincia en materia de lucha contra el narcotráfico.