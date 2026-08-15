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Por Redacción Red43

Obras cloacales, de gas y una pista de Atletismo Profesional: las tres obras en Esquel que presentó el gobernador

El gobernador Ignacio Torres estuvo en Esquel realizando la inauguración de obras y firma de nuevos proyectos que empiezan a llevarse a cabo.
Por Redacción Red43

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El gobernador Ignacio Torres estuvo en Esquel anunciando y acompañando el inicio de tres obras centrales para la ciudad. Junto al intendente Matías Taccetta y distintas autoridades de las áreas involucradas, se realizó el acto inaugural en el día de hoy sábado.

 

Obra de gas domiciliario y planta para el barrio Los Condores

 

El gobernador celebró el avance de esta esperada obra de infraestructura: "Más de 72 familias que van a ser beneficiadas por la instalación de la planta y también el gas domiciliario". 

 

Torres detalló que se trata de un esfuerzo conjunto: "Todas esas obras que parecían imposibles pudimos hacerlas gracias a un esquema muy innovador y creativo con Río Negro y Neuquén".

 

 

Colector cloacal para Esquel

 

El próximo paso, que se firmó durante esta mañana, es el trabajo en una nueva obra cloacal para la ciudad: "Una obra que empieza. Ya se firmó el inicio, que va a beneficiar a todo Esquel. Esquel tenía un serio problema de saturación de cloacas y gracias a este colector cloacal, que es una obra de más de 2.500 millones de pesos, eso va a descomprimir a toda la ciudad". 

 

El gobernador agregó que: "Las cloacas son obras que muchas veces no se hacen porque no se ven o no garpan políticamente, como dicen algunos. Pero son obras necesarias, son obras que hacen al desarrollo de nuestros pueblos. Esquel merecía que esta obra tan relegada durante décadas sea una realidad y hoy ya firmamos el inicio de obra".

 

Pista de atletismo profesional

 

El impulso al deporte en la provincia sumó un nuevo hito en el día de hoy, inaugurando la pista de Atletismo Profesional: "Estamos acá en la pista de atletismo, donde va a arrancar una obra no menos importante que va a poner a Esquel en un lugar protagónico del atletismo a nivel nacional, teniendo la pista que se merece. Una pista profesional a nivel internacional".

 

Y en el marco del plan más amplio señaló: "con la infraestructura nueva que vamos a contar en el marco del plan Galina, la verdad que va a poner en un lugar muy importante".

 

El Plan Galina ya realizó la entrega de fondo para refacciones en clubes de la zona y continúa destinando inversión estatal a uno de los elementos centrales de nuestra comunidad como lo es la actividad deportiva.

 

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