“Sea mucho o poco, queremos que los niños la pasen lindo”: feriantes preparan un festejo en La Trochita

Feriantes del sector de La Trochita organizan para el próximo 30 de agosto una jornada dedicada a los más chicos. Reúnen juguetes y golosinas y convocan a quienes quieran colaborar con diferentes actividades.

Una iniciativa nacida entre los propios feriantes busca regalarles una tarde diferente a los niños de Esquel. Ana Solís y Catalina Montesino contaron que el domingo 30 de agosto, desde las 16:30, realizarán un agasajo en el sector de La Trochita.

“Sea mucho o poco, queremos que ellos la pasen lindo”, expresaron al explicar el espíritu de una propuesta que comenzó a tomar forma a partir de conversaciones entre quienes trabajan habitualmente en la feria.

Parte de la merienda ya está asegurada: habrá chocolatada, facturas, pochoclos caseros, papas fritas y otras cosas para compartir. Ahora, la convocatoria está dirigida a vecinos y feriantes que puedan acercar golosinas o juguetes en buen estado.

Además, buscan voluntarios que sepan realizar globología y pintura de caras. Los globos ya fueron conseguidos, por lo que necesitan especialmente una persona que pueda colaborar armando figuras para los chicos.

La organización también aguarda la posibilidad de utilizar el predio de las vías para sumar una actividad con barriletes. En caso de no concretarse, el festejo se realizará igualmente. También se gestiona un corte de calle para disponer de mayor espacio durante la jornada.

Las donaciones podrán acercarse a la feria durante este fin de semana y el próximo, donde habrá una caja destinada a recibir las colaboraciones.

Para coordinar donaciones o sumarse como voluntario, se encuentran disponibles los teléfonos 2945-584035, 2945-417952 y 2945-602001.

“Que cada uno piense en los niños”, resumieron las impulsoras de la propuesta, que invitaron a las familias a acompañarlas el 30 de agosto y compartir una tarde especialmente preparada para ellos.