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Por Redacción Red43

Personal del Poder Judicial se capacitó en RCP, primeros auxilios y uso de extintores

La capacitación fue brindada por personal de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Esquel y se llevó a cabo en las instalaciones del cuartel.
Por Redacción Red43

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Personal del Poder Judicial de Esquel, a través del área de Higiene y Seguridad, participó de una capacitación sobre primeros auxilios, RCP y prácticas de uso de extintores.

 


La capacitación fue brindada por personal de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Esquel y se llevó a cabo en las instalaciones del cuartel los días martes 11 y viernes 14 del corriente mes.

 


Durante ambas jornadas, los participantes pudieron adquirir conocimientos teóricos y prácticos sobre la atención inicial ante emergencias, las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y el correcto uso de extintores para la prevención y el control de principios de incendio.

 

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