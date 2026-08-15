Personal del Poder Judicial se capacitó en RCP, primeros auxilios y uso de extintores

Personal del Poder Judicial de Esquel, a través del área de Higiene y Seguridad, participó de una capacitación sobre primeros auxilios, RCP y prácticas de uso de extintores.



La capacitación fue brindada por personal de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Esquel y se llevó a cabo en las instalaciones del cuartel los días martes 11 y viernes 14 del corriente mes.



Durante ambas jornadas, los participantes pudieron adquirir conocimientos teóricos y prácticos sobre la atención inicial ante emergencias, las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y el correcto uso de extintores para la prevención y el control de principios de incendio.