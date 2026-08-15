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Por Redacción Red43

Convoca a inscribirse a la carrera de Realización Cinematográfica Integral en Comodoro Rivadavia

La carrera es gratuita, tiene una duración de tres años y la inscripción para el ingreso 2027 permanecerá abierta hasta el 20 de agosto en su primera etapa.
Por Redacción Red43

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El Gobierno del Chubut, a través de la Subsecretaría de Cultura, convoca a interesados de toda la provincia a inscribirse en la carrera de Realización Cinematográfica Integral, una propuesta de formación superior que se desarrolla en la ciudad de Comodoro Rivadavia en el marco del convenio de cooperación suscripto entre la Subsecretaría de Cultura provincial, la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC) y Comodoro Conocimiento.

 

 

Este trabajo conjunto permite consolidar en Chubut una oferta pública y gratuita de formación audiovisual de excelencia, ampliando las oportunidades de capacitación profesional para jóvenes de toda la Patagonia y fortaleciendo el desarrollo de la industria audiovisual regional.

 

 

*La sede más austral del país*

 

 

La ENERC, institución dependiente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), cuenta en Comodoro Rivadavia con la sede más austral del país, posibilitando el acceso a una formación especializada sin necesidad de trasladarse a otros centros urbanos.

 

 

La carrera tiene una duración de tres años, es de carácter gratuita y dispone de 12 vacantes para el ciclo lectivo 2027. La convocatoria de ingreso se realiza cada dos años, por lo que quienes deseen iniciar sus estudios ya pueden comenzar el proceso de inscripción.

 

 

La primera etapa corresponde a la Cursada Virtual Obligatoria (CVO), que permanecerá abierta hasta el 20 de agosto. Durante este período, los postulantes deberán registrarse en la plataforma nuevocampus.enerc.gob.ar, donde podrán acceder al material de estudio y completar esta instancia.

 

 

Quienes aprueben la Cursada Virtual Obligatoria podrán inscribirse, entre el 12 y el 23 de octubre, al examen presencial que se realizará el 31 de octubre en la sede de Comodoro Rivadavia.

 

 

Posteriormente, quienes superen ambas instancias recibirán una consigna para elaborar una pieza creativa, que deberá entregarse el 26 de noviembre. Finalmente, entre el 27 de noviembre y el 11 de diciembre se desarrollará el coloquio correspondiente.

 

 

Los resultados finales del proceso de ingreso se publicarán el 16 de diciembre en el sitio oficial de la ENERC.

 

 

Para obtener más información, las personas interesadas podrán comunicarse con la sede Comodoro Rivadavia de la ENERC a través del correo enerccomodoro@campus.enerc.gob.ar, al teléfono (297) 4472300, interno 151, o mediante la cuenta oficial de Instagram @enerc_comodoro

 

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