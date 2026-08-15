Con un emotivo homenaje a Darío James, Gaiman conmemoró su 152° aniversario

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, participó este viernes de la conmemoración por el 152° aniversario de Gaiman, realizada en el gimnasio municipal de la localidad, junto al intendente Raúl Ferrero, autoridades provinciales y municipales, representantes de instituciones y vecinos.

La ceremonia tuvo un carácter especial al tratarse del primer aniversario de la localidad tras el fallecimiento del intendente Darío James. En ese marco, se realizó un sentido homenaje para recordar su trayectoria, su compromiso con Gaiman y el estrecho vínculo que mantuvo con las instituciones y los vecinos.

Del acto participaron el ministro de Gobierno, Victoriano Eraso Parodi; el subsecretario de Cultura, Osvaldo Labastié; diputados provinciales; el presidente del Concejo Deliberante de Gaiman, Jorge Caruso; la presidenta del Concejo Deliberante de Trelew, Claudia Solís; ediles de Gaiman, Trelew y localidades vecinas; integrantes del gabinete municipal; y representantes de instituciones educativas, sociales y deportivas de la zona.

*Homenaje a Darío James*

Durante la ceremonia se recordó especialmente la figura de James, quien fue elegido intendente de Gaiman en 2019 y, cuatro años después, recibió nuevamente el respaldo de los vecinos para conducir los destinos de la localidad.

Nacido y criado en Gaiman, James desarrolló a lo largo de su vida un profundo vínculo con su pueblo y sus instituciones. Su fallecimiento generó una profunda conmoción entre los vecinos de la localidad y en toda la provincia.

El homenaje permitió recordar su vocación de servicio, su cercanía con los vecinos y el compromiso con el que trabajó por Gaiman, tanto desde las distintas instituciones de las que formó parte como durante sus años al frente del municipio.

*Una comunidad con historia e identidad*

La conmemoración incluyó además reconocimientos a distintas instituciones locales por su aporte permanente y permitió destacar el fuerte entramado social y cultural que caracteriza a Gaiman.

Con 152 años de historia, Gaiman ocupa un lugar central en la construcción de la identidad chubutense. Sus orígenes están estrechamente ligados a la colonización galesa y al desarrollo de las primeras comunidades organizadas en el Valle Inferior del Río Chubut.

A lo largo de su historia, la localidad consolidó una identidad marcada por el encuentro de culturas, la participación de sus instituciones y el compromiso de generaciones de vecinos con su crecimiento y desarrollo.

En ese marco, el nuevo aniversario reunió a autoridades, instituciones y vecinos para reconocer el camino recorrido, homenajear a quienes dejaron su huella en Gaiman y reafirmar el valor de su historia, su identidad y su comunidad.