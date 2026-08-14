Horror en la Patagonia: lo golpearon, lo ataron y lo abandonaron para que los chanchos se lo comieran

La investigación por el homicidio de Mario Andrés Forquera sumó detalles estremecedores luego de que la Justicia de Neuquén imputara a tres hombres como presuntos coautores del crimen ocurrido en un campo de Senillosa.

Ricardo Javier Cuevas, Diego Andrés Zalazar y Daniel Ernesto Di Lena fueron acusados por el Ministerio Público Fiscal de haber participado de una violenta agresión contra Forquera, quien posteriormente fue trasladado hasta un sector destinado a la crianza de cerdos y arrojado dentro de un chiquero.

La fiscal Guadalupe Inaudi y la asistente letrada Agustina Jarry formularon cargos contra los tres hombres durante una audiencia realizada en la Ciudad Judicial. La acusación es por homicidio agravado por alevosía y ensañamiento, en carácter de coautores.

El juez de garantías Luciano Hermosilla avaló la formulación de cargos y dispuso que los tres imputados permanezcan detenidos con prisión preventiva durante cuatro meses. Ese también será el plazo establecido para avanzar con la investigación.

La discusión que terminó en una brutal agresión

Según la reconstrucción presentada por la fiscalía, el crimen ocurrió entre el 4 y el 5 de julio en un campo de aproximadamente 14 hectáreas ubicado en la zona del Parque Industrial de Senillosa.

Forquera había viajado hasta el lugar, donde solía reunirse con conocidos. Allí se encontraba junto a los tres imputados y otro hombre. De acuerdo con la investigación, durante el encuentro consumieron bebidas alcohólicas y estupefacientes.

En ese contexto se produjo una discusión entre Forquera y Cuevas, propietario del predio. El conflicto habría comenzado luego de que Cuevas acusara a la víctima de haberle robado un taladro.

La situación habría escalado rápidamente. Según la hipótesis fiscal, Cuevas y Zalazar golpearon a Forquera, lo redujeron, lo desnudaron y le quitaron su teléfono celular.

La agresión habría continuado con amenazas mediante una escopeta. La fiscalía sostiene que llegaron a colocarle el arma en la boca.

Además, le habrían provocado múltiples heridas con dos armas blancas diferentes en las piernas y el abdomen.

Lo llevaron hasta los corrales

Después de la agresión, y con Forquera gravemente herido, los tres imputados lo habrían trasladado hacia el sector de corrales de cerdos que se encontraba dentro del mismo predio.

Según la acusación presentada durante la audiencia, lo arrastraron hasta el primer chiquero, lo ataron de los pies y lo arrojaron en ese lugar.

La fiscalía sostiene que el objetivo era dejarlo allí para que muriera y que los acusados, además, impidieron que el otro hombre que se encontraba en el campo pudiera acercarse para auxiliarlo.

Sin embargo, de acuerdo con la investigación, Forquera logró escapar de los corrales y comenzó a desplazarse por distintos sectores del predio.

Casi un mes desaparecido

La búsqueda había comenzado después de que los familiares de Forquera denunciaran su desaparición. El hombre había sido visto por última vez cuando salió de su vivienda del barrio Pasaje Montañés y se dirigió hacia el campo de Senillosa.

Los investigadores concentraron los rastrillajes en ese predio, donde Forquera acostumbraba reunirse con conocidos. Las condiciones climáticas dificultaron inicialmente las tareas, aunque durante los procedimientos comenzaron a aparecer elementos que orientaron la investigación.

En las inmediaciones del sector de los corrales fueron encontradas prendas que coincidían con las descripciones aportadas por los familiares, entre ellas una campera roja, un jean azul y borcegos marrones.

También se detectaron rastros de sangre sobre estructuras de madera.

El hallazgo del cuerpo se produjo finalmente el 3 de agosto. Los investigadores encontraron a Forquera a unos 340 metros de las construcciones principales del campo, oculto entre vegetación y en avanzado estado de descomposición.

Tres detenidos por el homicidio

Con los elementos reunidos durante la investigación, la fiscalía avanzó contra Cuevas, Zalazar y Di Lena, a quienes atribuyó participación conjunta en el homicidio.

La acusación sostiene que el crimen fue cometido con alevosía y ensañamiento, agravantes que fueron incorporados a la formulación de cargos.

El Ministerio Público Fiscal había solicitado seis meses de prisión preventiva y el mismo plazo para continuar con la investigación. Entre los argumentos planteados se mencionaron el riesgo de fuga y el posible entorpecimiento de la pesquisa, además de la necesidad de proteger a los testigos.

El juez Hermosilla avaló la acusación, pero estableció cuatro meses de prisión preventiva para los tres imputados y fijó ese mismo período para que la fiscalía continúe reuniendo pruebas y determine las responsabilidades de cada uno en el crimen.

A.M.D