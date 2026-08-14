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Por Redacción Red43

Barrio Estación: vendían "porros" previamente armados y fueron descubiertos

El operativo se realizó el día de ayer jueves. Las autoridades federales ordenaron el secuestro de todos los elementos hallados y notificaron al causante en libertad por la infracción a la ley 23.737.
Por Redacción Red43

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La División Drogas Peligrosas y Leyes Especiales de Esquel realizó un allanamiento en una vivienda ubicada en el Barrio Estación de la ciudad de Esquel, logrando desarticular un punto de venta minorista de estupefacientes. 

 


El operativo, llevado a cabo ayer jueves, arrojó resultados positivos y permitió el secuestro de diversos elementos, entre ellos: varios cigarrillos de manufactura casera, denominados “porros”, producidos con cannabis acondicionados para la venta, envoltorio con cannabis, semillas de cannabis, balanza digital, teléfonos celulares, entre otros objetos de interés para la causa.

 


La investigación, impulsada por las autoridades de prevención, permitió identificar a la persona sindicada y reunir pruebas que respaldaron la hipótesis delictual obrante, venta al menudeo de estupefacientes, mediante modalidad "Delivery".

 


El operativo estuvo a cargo de la Sede Fiscal Descentralizada de Esquel, con una orden emitida por el Juez Federal de Garantías de turno. Las autoridades federales ordenaron el secuestro de todos los elementos hallados y notificaron al causante por la infracción a la ley 23.737.

 


Participaron en el procedimiento personal de la División Drogas Esquel y Personal de División Policia Patrimonial y la cobertura de perímetro estuvo a cargo de efectivos de la Sección Guardia Infantería de esta ciudad.

 

 

SL

 

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