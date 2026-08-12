Tras los trabajos de pintura, avanza el llenado de la pileta municipal

Las instalaciones del Natatorio Municipal N° 2 ingresaron en una nueva etapa de trabajo previa a su puesta en funcionamiento. Durante las últimas semanas, las cuadrillas se enfocaron en los detalles finales de pintura sobre la estructura del vaso de la pileta.

Una vez concluidas esas tareas y respetado el tiempo de secado correspondiente de los materiales, se dio inicio al proceso de vertido de agua. Este procedimiento demanda varias horas de llenado continuo para alcanzar el nivel óptimo requerido para su uso.

El avance en el espejo de agua representa uno de los pasos técnicos necesarios antes de iniciar las pruebas de filtrado, acondicionamiento y climatización. De esta manera, el espacio comunal se encamina a completar el protocolo técnico necesario para volver a recibir a los vecinos y desarrollar las actividades acuáticas programadas.