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12 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

Tras los trabajos de pintura, avanza el llenado de la pileta municipal

Luego de finalizar las tareas de pintura y respetar los tiempos necesarios de secado, comenzó el proceso de llenado de la pileta en el Natatorio Municipal N° 2 para avanzar hacia su apertura. 
Por Redacción Red43

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Las instalaciones del Natatorio Municipal N° 2 ingresaron en una nueva etapa de trabajo previa a su puesta en funcionamiento. Durante las últimas semanas, las cuadrillas se enfocaron en los detalles finales de pintura sobre la estructura del vaso de la pileta.

 

Una vez concluidas esas tareas y respetado el tiempo de secado correspondiente de los materiales, se dio inicio al proceso de vertido de agua. Este procedimiento demanda varias horas de llenado continuo para alcanzar el nivel óptimo requerido para su uso.

 

 

 

El avance en el espejo de agua representa uno de los pasos técnicos necesarios antes de iniciar las pruebas de filtrado, acondicionamiento y climatización. De esta manera, el espacio comunal se encamina a completar el protocolo técnico necesario para volver a recibir a los vecinos y desarrollar las actividades acuáticas programadas.

 

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