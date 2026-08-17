Corcovado conmemora hoy a San Martín con música, tradición y la presentación de Yoel Hernández

Corcovado vivirá este lunes una jornada especial para conmemorar el 174° aniversario del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. El encuentro se desarrollará desde las 17 horas en el Gimnasio Municipal y combinará el homenaje al prócer con distintas propuestas artísticas y culturales.

La actividad es organizada por la Municipalidad de Corcovado junto a las instituciones educativas de la localidad y contará con la participación de las escuelas locales, que presentarán distintos números artísticos durante la jornada.

También estará presente el Ballet “Nuestras Raíces”, mientras que uno de los momentos destacados de la tarde será la presentación de Yoel Hernández, en el marco de su gira “Uniendo Pueblos”.

El reconocido artista llegará a Corcovado con una propuesta que pone en valor la música, las raíces y la identidad patagónica, sumándose a una jornada pensada como un espacio de encuentro para toda la comunidad.

Además de las actividades artísticas, quienes se acerquen podrán compartir una chocolatada con tortas fritas.

De esta manera, la localidad se prepara para recordar a uno de los principales protagonistas de la historia argentina y latinoamericana a través de una propuesta que busca unir memoria, identidad, cultura y comunidad.





A.M.D