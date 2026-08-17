Hilos, memoria y territorio: “Icónicas” llega a la Legislatura del Chubut

La historia, la memoria y la identidad chubutense serán el eje de una nueva propuesta artística que podrá visitarse desde este miércoles en la Legislatura del Chubut. Se trata de “Icónicas”, una muestra de la artista visual y docente Marcela Aragonés que pone el foco en el protagonismo de las mujeres galesas en la construcción de las comunidades de la provincia.

La exposición será inaugurada este miércoles 19 de agosto a las 12 horas en el hall de la Legislatura y quedará abierta al público.

A través de distintas técnicas gráficas, plásticas y textiles, Aragonés construye una mirada sobre las experiencias de las mujeres que llegaron al Valle del Chubut y dejaron su huella en la vida comunitaria.

Tintas, hilos, tejidos, costuras y diferentes tramas forman parte de una propuesta que busca recuperar no solo sus historias, sino también los saberes y tradiciones que fueron transmitidos a lo largo de las generaciones.

Una mirada sobre la identidad chubutense

“Icónicas” propone un recorrido en el que memoria, territorio, identidad y cultura aparecen vinculados a través del lenguaje artístico.

La muestra toma como inspiración las vivencias de las mujeres galesas y su relación con el territorio, poniendo en valor el aporte que realizaron a la construcción de las comunidades del Valle del Chubut.

De esta manera, la propuesta busca acercar al público una parte de la historia provincial desde una perspectiva artística, recuperando figuras y experiencias que forman parte de la identidad cultural de Chubut.

La exposición se suma a las diferentes propuestas culturales impulsadas en la Legislatura del Chubut, que durante los últimos años abrió sus espacios a artistas y expresiones culturales para acercarlas a la comunidad.

MA