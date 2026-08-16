Reconocimiento provincial: la estudiante esquelense Guillermina Gauna Bartel entre los mejores promedios de Chubut

La Legislatura del Chubut llevará a cabo este martes 18 de agosto a las 11 horas el acto de Reconocimiento de Honor por Mejores Promedios y Reconocimiento por Trayectoria Educativa para los egresados del Nivel Secundario correspondientes al ciclo lectivo 2025. La ceremonia se desarrollará en el auditorio “Dr. Atilio Viglione” y estará encabezada por el vicegobernador Gustavo Menna, junto a diputados provinciales, alumnos distinguidos y sus familias.

Entre las distinciones otorgadas en la categoría de Mejor Promedio Educativo sobresale el logro de la estudiante esquelense Guillermina Gauna Bartel, egresada de la Escuela N° 713 de Esquel, quien integrará el grupo de alumnos distinguidos de toda la provincia por su desempeño académico durante el último ciclo lectivo.

La iniciativa se enmarca en la Ley VIII N° 156, normativa que dispone la entrega de distinciones a los alumnos de la provincia en función de sus calificaciones y su recorrido escolar. El proceso de evaluación y selección de los postulantes de la promoción 2025 estuvo a cargo de la Comisión Permanente de Legislación General, Cultura y Educación, presidida por la diputada Sonia Cavagnini.

En la categoría de Mejor Promedio Educativo, junto a la representante de Esquel, serán distinguidos Tatiana De la Rosa de la Escuela N° 741 de Puerto Madryn, Cielo Agustina Correa Ambrosino de la Escuela N° 745 de Comodoro Rivadavia, Alejandra Antonella Melillan de la Escuela N° 7705 de Rawson, Cristian Agustín Morales de la Escuela N° 739 de Sarmiento y Huenu Paz Paredes Sacavino de la Escuela N° 774 de Epuyén.

Por su parte, en el rubro de Mérito a la Trayectoria Educativa, las menciones corresponderán a Micaela Ponce de la Escuela N° 734 de El Hoyo, Iván Nehuen Obreque de la Escuela N° 7723 de Gan Gan, Malena Giada Meloni Macedo de la Escuela N° 779 de Corcovado, Gianella Aylen Posse de la Escuela N° 7705 de Rawson, Bruno José Ignacio Santillán de la Escuela N° 725 de Sarmiento y Román Adrián Marcial Herrera de la Escuela N° 723 de Comodoro Rivadavia.