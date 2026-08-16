Un sujeto provocó destrozos en un local de la avenida Fontana en Esquel y fue atrapado a los pocos metros

Un hecho de daños registrado durante la madrugada de este domingo movilizó al personal de la Comisaría Seccional Primera de la ciudad de Esquel, tras la rotura del cristal de un reconocido establecimiento comercial ubicado en pleno sector céntrico.

El episodio tuvo lugar alrededor de las 3:40 horas en una confitería situada sobre la avenida Fontana. En ese momento, el efectivo que cumplía funciones de Policía Adicional en el lugar alertó de forma inmediata sobre el accionar de un sujeto que había provocado la rotura de uno de los vidrios del local.

A partir de los datos brindados por los testigos respecto a la vestimenta y el aspecto físico del sospechoso, los uniformados iniciaron una rápida búsqueda por las inmediaciones del sector para dar con el responsable del ataque.

El operativo dio resultados a los pocos minutos, cuando la comitiva policial logró interceptar al individuo sobre la calle Pellegrini, a tan solo media cuadra del lugar del hecho. El sujeto, identificado como Elías Josué H., presentaba coincidencia total con las características señaladas de manera previa.

Por el hecho, el hombre fue aprehendido y trasladado a la sede policial, donde se labraron las actuaciones correspondientes por el delito de daños a disposición de la Justicia local.

EBW