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17 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

Última jornada: FeriArte cierra hoy con Feria Patria, folklore y música en Esquel

La propuesta tendrá su última jornada este lunes en la Sociedad Rural, con cocina, danzas, feria de emprendedores y shows musicales desde las 17 horas.
Por Redacción Red43

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Después de un fin de semana con feria, actividades familiares y espectáculos, FeriArte tendrá este lunes su última jornada en la Sociedad Rural de Esquel. La propuesta comenzará a las 17 y tendrá como eje una Feria Patria acompañada por música, danzas y gastronomía.

 

Durante la tarde, quienes se acerquen podrán recorrer los puestos de más de 90 emprendedores que formaron parte de esta edición y disfrutar de distintas propuestas preparadas para el cierre del evento.

 

La agenda comenzará con una masterclass de cocina a cargo de Lauriano Ríos, de Sabor Mapuche, prevista para las 18:30.

 

Luego será el turno de la música y las expresiones tradicionales. Se presentará el Grupo Pellu Wechi, seguido por el show de Eduardo Parada.

 

La danza también tendrá un lugar destacado durante la noche, con las presentaciones de los ballets Ayehuen y Reencuentro, programadas para las 21 y 21:30, respectivamente.

 

El cierre de FeriArte llegará desde las 22 con la presentación de Quebracho junto a Raíces del Sur, en una propuesta pensada para terminar la jornada con folklore y baile. Desde la organización invitaron al público a llevar el pañuelo para acompañar el espectáculo.

 

Además, durante la jornada estará disponible el buffet a cargo de Laureano Ríos, con distintas opciones gastronómicas para quienes recorran la feria.

 

La última jornada de FeriArte se desarrollará este lunes 17 de agosto, desde las 17 y hasta las 23:30, en la Sociedad Rural de Esquel, como cierre de tres días de actividades que reunieron emprendimientos, gastronomía, música y propuestas para toda la familia.

 

 

MA

 

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