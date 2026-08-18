Esquel: Los Juegos de Montaña continúan este fin de semana con la llegada del Mountain Bike

El mountain bike tendrá este domingo una nueva cita en Esquel, en el marco de los Juegos de Montaña. La competencia se desarrollará en el predio de Laguna La Zeta y contará con categorías competitivas y promocionales, con un circuito pensado para que puedan participar tanto ciclistas experimentados como quienes recién se están iniciando en la disciplina.

Hernán Maciel, subsecretario de Deportes municipal, destacó la expectativa que genera la competencia y confirmó que la inscripción tiene un valor de $25.000, mientras que las categorías menores participan sin costo. La propuesta incluye categorías desde los más pequeños hasta Máster.

El circuito fue diseñado por Sandro Miranda, referente del mountain bike en Esquel, quien explicó que durante los últimos días se trabajó en distintos sectores del recorrido para mejorar las condiciones y ofrecer una experiencia atractiva para los participantes.

“Estamos trabajando en el detalle, tratando de ir corrigiendo algunos lugares para que toda la gente pueda disfrutar de un domingo atractivo”, señaló Miranda.

La convocatoria ya generó interés fuera de la ciudad. Según explicó el referente, recibieron consultas e inscripciones de corredores de Río Negro, la Comarca y distintas localidades de Chubut, que buscan participar de esta segunda edición.

Uno de los objetivos centrales de la competencia es reunir a corredores de diferentes niveles. Miranda explicó que el recorrido será accesible para quienes participan de manera promocional, pero también permitirá a los competidores que buscan mejorar sus tiempos y rendimiento físico.

La actividad comenzará con las categorías menores y, posteriormente, será el turno de las categorías competitivas. La jornada se desarrollará durante la mañana y parte de la tarde en el entorno de Laguna La Zeta.

Desde la organización también invitaron a las familias a acercarse para acompañar a los participantes y disfrutar de una jornada al aire libre.

Más allá de la competencia del domingo, desde la organización destacaron que el evento forma parte de un objetivo más amplio: recuperar los campeonatos regionales de mountain bike.

Miranda sostuvo que el regreso de estas competencias es una meta que se viene buscando desde hace tiempo y que permitiría volver a generar un circuito de competencia para los corredores de la región. “La idea es volver a llegar con corredores al campeonato argentino y, si se puede, mucho más arriba”, explicó.

En ese sentido, señaló que se busca fortalecer el desarrollo de jóvenes corredores y generar las condiciones para que puedan avanzar hacia competencias de mayor nivel.

La competencia también contará con la participación de jóvenes que integran la selección provincial, lo que representa un incentivo tanto para los propios deportistas como para sus familias.

Miranda remarcó la importancia de recuperar el protagonismo del mountain bike en Esquel, una ciudad con una fuerte tradición deportiva y donde esta disciplina tuvo históricamente un lugar destacado.

“Queremos reflotar lo que es el mountain bike en una ciudad netamente deportiva y un deporte que ha marcado a Esquel desde sus principios”, expresó.

En cuanto a la inscripción permanece abierta y los menores no abonan. La acreditación se realizará el sábado, de 18 a 20.30, en la Residencia Deportiva.

Para la organización, la jornada busca combinar competencia y recreación, aprovechando el entorno natural de Laguna La Zeta y convocando a corredores, familias y público en general.

R.G