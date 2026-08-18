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Por Redacción Red43

“La motosierra no se apaga nunca”: el Gobierno ratificó el ajuste y ya se imagina reelecto en 2027

El vocero presidencial Adrián Ravier defendió la continuidad del recorte del gasto, aseguró que la inflación y la pobreza bajaron y afirmó que el oficialismo espera ganar las próximas elecciones presidenciales.
Por Redacción Red43

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El Gobierno nacional volvió a defender este martes su política de ajuste y dejó en claro que no tiene previsto modificar el rumbo económico. Durante una conferencia de prensa, el vocero presidencial Adrián Ravier aseguró que la “motosierra” continuará mientras Javier Milei permanezca en la Presidencia.

 

“La motosierra no se apaga nunca. Mientras el presidente sea Javier Milei, la motosierra va a continuar”, afirmó Ravier al ser consultado sobre la continuidad del ajuste hasta 2027.

 

El funcionario sostuvo que el objetivo es “achicar el tamaño del Estado” para que los privados puedan disponer de más dinero y defendió los resultados que, según planteó, obtuvo el Gobierno desde su llegada al poder.

 

Entre los indicadores que mencionó, destacó que la inflación anual pasó de más del 200% al 30% y aseguró que la pobreza descendió de más del 50% al 28%, mientras que la indigencia habría bajado del 18% al 6%.

 

Ravier también afirmó que el país atraviesa récords de producción, exportaciones y consumo y presentó el equilibrio de las cuentas públicas como uno de los principales logros de la gestión.

 

Sin embargo, ante preguntas sobre el impacto del ajuste en la vida cotidiana y el aumento de tarifas, el vocero no anunció nuevas medidas de contención y sostuvo que el Gobierno no encuentra motivos para cambiar el modelo.

 

La conferencia terminó además con una definición política de cara a 2027. Consultado sobre cómo imagina al oficialismo en las próximas elecciones presidenciales, Ravier respondió: “Nos imaginamos reelectos en primera vuelta”.

 

 

AMD

 

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