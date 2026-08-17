Esquel busca aprovechar la planta de asfalto para extender el pavimento en la ciudad

El Municipio de Esquel proyecta ampliar durante los próximos meses las obras de pavimentación en distintos sectores de la ciudad, aprovechando la disponibilidad de una planta de asfalto. La planificación contempla nuevas cuadras de pavimento, obras de cordón cuneta y la continuidad de arterias estratégicas.

Taccetta explicó que la intención es avanzar con la mayor cantidad posible de cuadras de asfalto, teniendo en cuenta que este material representa un costo menor frente al hormigón.

“Una cuadra de hormigón está entre 180 y 200 millones de pesos, es muy alto”, señaló el intendente, y recordó que desde el inicio de la gestión se trabaja en un plan de cordón cuneta que permita nivelar los terrenos y posteriormente incorporar pavimento.

En ese sentido, destacó la posibilidad de continuar con la Avenida Alvear, que pasará a denominarse Avenida Alfonsín. El proyecto contempla aproximadamente ocho cuadras y apunta a consolidar una de las principales arterias de la ciudad.

“La intención es tomar la decisión política de hacerlo”, sostuvo Taccetta al referirse al aprovechamiento de la planta de asfalto, una herramienta que, según indicó, no estaba disponible en Esquel desde hace varias décadas.

Más obras de pavimento y cordón cuneta

El intendente también adelantó que el Municipio trabaja sobre un plan de aproximadamente 20 cuadras de cordón cuneta y presentó ante el Gobierno Provincial un proyecto para ejecutar diez cuadras de pavimento de hormigón.

Entre las obras propuestas se encuentran ocho cuadras sobre Tello y Hermanos Paredes, incluyendo cuatro cuadras de esta última calle. El objetivo es conformar un circuito que facilite la circulación y permita mejorar el recorrido del transporte urbano.

Taccetta explicó que las condiciones climáticas del invierno generan dificultades para mantener las calles de tierra, debido a la acumulación de agua, nieve y las heladas. Por eso, señaló que la pavimentación de las arterias más transitadas permitiría garantizar mejores condiciones de circulación durante todo el año.

El proyecto fue presentado ante el secretario de Infraestructura de la Provincia, Hernán Tórtola, con la intención de analizar una posible financiación a través del Plan Galina.

Una planificación para descongestionar la ciudad

La estrategia municipal también contempla completar tramos de pavimento que permitan conectar distintas avenidas y generar circuitos alternativos para el tránsito.

Como ejemplo, Taccetta mencionó la posibilidad de pavimentar una cuadra sobre Belgrano y Alsina para vincular ese sector con la avenida Don Bosco, una lógica similar a la utilizada anteriormente con la calle 25 de Mayo.

El intendente sostuvo que las obras buscan distribuir mejor la circulación en una ciudad que continúa creciendo en cantidad de habitantes y vehículos.

“La idea es ir uniendo circuitos para que la gente pueda transitar por otras calles de mejor manera y no todos por el mismo lugar”, explicó.

En paralelo, avanza una obra de mantenimiento sobre las rutas nacionales 40 y 259, que contempla una nueva capa de asfalto desde la Portada de Esquel hacia distintos sectores de la ciudad, la conexión con Trevelin y parte de la avenida San Martín de esa localidad. Taccetta señaló que se trata de una obra largamente esperada y que beneficiará a ambas comunidades.

A.M.D