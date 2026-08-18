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Por Redacción Red43

“Pequeños Héroes, Grandes Sonrisas”: una tarde especial para celebrar el Día del Niño

La propuesta se desarrolla esta tarde en la Sociedad Rural de Esquel y está destinada a hijos de empleados policiales. Es organizada por el Servicio Social de la Policía junto a COBIPOL y la Unidad Regional Esquel.
Por Redacción Red43

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Detrás de cada uniforme también hay una familia. Hay niños que muchas veces ven a mamá o a papá salir de casa para cumplir una guardia, atender una emergencia o estar al servicio de los demás, incluso durante fines de semana y fechas especiales.

 

Pensando especialmente en ellos, esta tarde se desarrolla en la Sociedad Rural de Esquel el festejo “Pequeños Héroes, Grandes Sonrisas”, en el marco de las celebraciones por el Día del Niño.

 

 

 

El evento es realizado por el Servicio Social de la Policía del Chubut, junto a COBIPOL y la Unidad Regional Esquel, y reúne a diferentes dependencias policiales, organismos e instituciones de Esquel y Trevelin que se sumaron para acompañar a los chicos y sus familias.

 

Participan la División Servicio Social Esquel, División Canes Trevelin, División Policía Científica Esquel, División Policía Comunitaria Esquel, Guardia Sección Infantería Esquel y División Asuntos Rurales Trevelin.

 

 

 

También forman parte el Equipo Técnico Interdisciplinario de la Policía de la Provincia del Chubut, la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), la Agrupación Veteranos de Guerra de Malvinas, Educación Vial de la Municipalidad de Esquel, Coordinación de Primeras Infancias de Esquel y Ejercítate Bailando, dependiente de la Dirección de Adultos Mayores de Esquel.

 

 

 

Durante la celebración también participó el intendente de Esquel, quien acompañó la propuesta con el sorteo de una tablet entre los presentes.

 

Más allá de las funciones y responsabilidades que cada uno cumple diariamente, la jornada permite encontrarse desde otro lugar y dedicarles un momento especial a quienes muchas veces esperan en casa mientras mamá o papá están de servicio.

 

 

 

Esta tarde, los protagonistas son ellos: los niños, con juegos, encuentros y sonrisas en una celebración preparada especialmente para compartir su día.

 

 

 

 

R.G

 

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