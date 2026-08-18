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18 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

Chubut: Una menor conducía un vehículo y su padre quedó inhabilitado para manejar

Las imágenes se viralizaron a través de las redes sociales y fueron difundidas por medios de comunicación. 
Por Redacción Red43

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El Gobierno del Chubut, por intermedio de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, presentó la denuncia ante la autoridad competente luego de que se viralizara un video en el que una menor conducía un vehículo por la vía pública, en el que también viajaba otro menor sin cinturón de seguridad.

 

A raíz de la difusión de las imágenes en redes sociales y medios de comunicación, las autoridades provinciales actuaron de oficio, realizando las tareas de pesquisa necesarias para identificar al conductor y establecer su lugar de residencia.

 

Con la información recabada, se realizó formalmente la denuncia y se solicitó ante la autoridad competente la inhabilitación para conducir del responsable, medida que fue confirmada por la Jueza de Faltas interviniente.

 

 

 

El hecho reviste especial gravedad debido a que el conductor, quien contaba con una licencia habilitante, permitió que su hija menor de edad condujera el vehículo por la vía pública, poniendo en riesgo tanto su integridad como la de terceros. Además, otro menor viajaba en el asiento trasero sin utilizar el cinturón de seguridad.

 

Desde el Gobierno del Chubut se remarcó que se trata de una conducta irresponsable e inaceptable, especialmente por parte de una persona habilitada para conducir y que, por lo tanto, debe conocer y respetar las normas de seguridad vial.

 

Asimismo, de manera subsidiaria, se iniciarán las acciones penales que pudieran corresponder, conforme a las circunstancias del hecho y a criterio de las autoridades judiciales competentes.

 

De esta manera, el Gobierno del Chubut reafirma su compromiso con la prevención, el control y el cumplimiento de las normas de tránsito, trabajando para proteger la vida y la integridad de todos los usuarios de la vía pública, especialmente de niños y adolescentes.

 

 

 

R.G

 

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